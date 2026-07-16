Econo identificará productos para clientes que utilizan Ozempic y Mounjaro

En aras de atender las poblaciones que están utilizando los medicamentos conocidos como GLP1 – cuyas marcas más reconocidas son Ozempic y Mounjaro –, usados para el manejo de la diabetes y el control de peso, Supermercados Econo anunció que destacarán en sus góndolas los productos que benefician a estos clientes.

Según informaron en comunicado de prensa, los productos serán identificados como “GLP-1 Friendly” en los shoppers semanales de la cadena. Con esto, esperan facilitar a los consumidores la selección de alimentos compatibles con los tratamientos que reciben.

El informe Radiografía del Consumidor publicado recientemente por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) encontró que los hogares que tienen al menos un usuario de GLP1 – cuyas marcas más reconocidas son Ozempic y Mounjaro – recortan sus gastos en compra de alimentos entre un 6% y un 9%. Esto, porque parte de los efectos de estos medicamentos es precisamente reducir el apetito.

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Según este estudio, los recortes principales son en artículos como galletas, chocolates, papitas y refrescos. El estimado general es que la reducción de gasto anual en comida será de $48,000 millones entre ahora y 2034.

Econo identificará los productos que podrían ayudar a estos clientes, con opciones de compra “que favorecen el control de apetito, la gestión de peso y la estabilidad glucémica, aspectos relacionados con medicamentos y terapias basadas en GLP1”.

En esta lista estarán productos que contengan más de siete gramos de proteína, más de tres gramos de fibra soluble e insoluble, así como las opciones que sean más nutritivas.

“Con esta iniciativa, Supermercados Econo busca informar y empoderar a los consumidores para tomar decisiones de compra más conscientes, facilitar la identificación rápida de opciones alineadas a la nutrición recomendada bajo GLP1, trabajar con suplidores para ampliar la variedad de productos disponibles”, se informó.

“En Supermercados Econo nos comprometemos a ofrecer claridad y opciones a nuestros clientes. Identificar productos GLP‑1 Friendly en el shopper semanal es un paso práctico para apoyar aquellas personas que buscan seguir su régimen de alimentación juntamente con tratamientos médicos”, comentó Viviana Mass, gerente senior de mercadeo de Supermercados Econo.

La cadena ofrecerá consejos para la utilización de los productos GLP-1 Friendly a través de sus redes sociales (Facebook e Instagram). Estos productos aparecerán identificados con un logotipo distintivo en el shopper semanal.

“La selección de los productos semanales se han trabajado en equipo conjuntamente con la licenciada en nutrición Mariely Rosado, nutricionista especializada en ‘retail’”, afirmó Mass.