18 de noviembre de 2025
Bolsa de valores 03:59 PM
S&P 500
6606.61
-0.99%
·
Dow Jones
46047.61
-1.16%
·
Nasdaq
22379.82
-1.45%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El bitcoin cae por debajo de los $90,000 por primera vez desde abril

Mientras, los inversionistas venden criptoactivos y activos de IA de alto vuelo a nivel mundial

18 de noviembre de 2025 - 11:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Bitcoin tokens are seen on April 3, 2013, in Sandy, Utah. (AP Photo/Rick Bowmer, File) (Rick Bowmer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - El bitcoin cayó brevemente por debajo de los $90,000 dólares durante la noche, a medida que los inversores venden activos que alguna vez fueron de alto vuelo, como las criptomonedas y las acciones de inteligencia artificial.

El bitcoin cayó a cerca de $89,500 a primera hora del martes, su primera caída por debajo de los $90,000 desde abril. La criptomoneda más popular del mundo se había acercado a los $125,000 a principios de octubre, impulsada en parte por el entusiasmo ante una administración favorable a las criptomonedas en Washington.

Alrededor de las 10.00 ET, el bitcoin cotizaba en torno a los $91,500, según CoinDesk.

Las empresas vinculadas a las criptomonedas se han visto afectadas por la crisis. Las acciones de Robinhood Markets, que se han triplicado este año gracias al comercio de criptomonedas, han caído un 21% en lo que va de noviembre. La criptobolsa Coinbase Global ha caído un 23%.

La caída de las criptomonedas se inscribe en un contexto de ventas generalizadas en los mercados mundiales este mes. El S&P 500 ha bajado casi un 3%, al igual que el DAX alemán, mientras que el Nikkei japonés ha caído un 7%. Nvidia, la estrella del frenesí en torno a la IA, ha caído un 9%.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
