El bitcoin cae por debajo de los $90,000 por primera vez desde abril

NUEVA YORK - El bitcoin cayó brevemente por debajo de los $90,000 dólares durante la noche, a medida que los inversores venden activos que alguna vez fueron de alto vuelo, como las criptomonedas y las acciones de inteligencia artificial.

El bitcoin cayó a cerca de $89,500 a primera hora del martes, su primera caída por debajo de los $90,000 desde abril. La criptomoneda más popular del mundo se había acercado a los $125,000 a principios de octubre, impulsada en parte por el entusiasmo ante una administración favorable a las criptomonedas en Washington.

Alrededor de las 10.00 ET, el bitcoin cotizaba en torno a los $91,500, según CoinDesk.

Las empresas vinculadas a las criptomonedas se han visto afectadas por la crisis. Las acciones de Robinhood Markets, que se han triplicado este año gracias al comercio de criptomonedas, han caído un 21% en lo que va de noviembre. La criptobolsa Coinbase Global ha caído un 23%.

La caída de las criptomonedas se inscribe en un contexto de ventas generalizadas en los mercados mundiales este mes. El S&P 500 ha bajado casi un 3%, al igual que el DAX alemán, mientras que el Nikkei japonés ha caído un 7%. Nvidia, la estrella del frenesí en torno a la IA, ha caído un 9%.

