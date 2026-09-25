El CUD impulsará la expansión de pymes locales al resto del Caribe

Al presentar los principios que seguirá como presidente del Centro Unido de Detallistas, Alan Taveras Sepúlveda dejó saber que impulsará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su matrícula a buscar expandirse al resto del Caribe.

Taveras Sepúlveda presentó en días recientes los planes que guiarán su presidencia del CUD por los próximos dos años. Uno de los puntos es promover la exportación de bienes y servicios de las Pymes.

“El CUD promoverá oportunidades para que las pymes puedan ampliar sus mercados fuera de Puerto Rico, con especial atención a República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. La iniciativa contempla fomentar intercambios comerciales, conexiones con cadenas de distribución y mayores oportunidades de comercio electrónico transfronterizo”, indicó en comunicado de prensa.

El propio Taveras Sepúlveda es propietario de la empresa Vitola Caribe, que confecciona guayaberas a la medida, las cuales produce en una fábrica en Santo Domingo y distribuye a Puerto Rico.

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Otras prioridades del joven empresario serán buscar reducir los obstáculos que enfrentan los empresarios para hacer negocios en la isla y lograr mayor acceso de las pymes a incentivos y ayudas con el proceso de permisos.

“Tenemos que lograr que crecer desde Puerto Rico sea una posibilidad real para nuestros empresarios. Eso requiere abrir mercados, reducir barreras y crear condiciones que permitan que una pequeña o mediana empresa pueda desarrollarse, innovar y competir”, sostuvo el presidente del CUD.

Explicó además que pretende atender la sucesión de los negocios en la isla, donde muchos empresarios se acercan a la edad del retiro sin tener un plan para que sus negocios continúen, o un plan de sucesión.

Propuso desarrollar la “Academia Vende Tu Negocio” para unir a dueños de empresas con potenciales compradores.

Taveras Sepúlveda destacó que preservar una empresa viable también significa proteger empleos, conocimiento, relaciones comerciales y el valor desarrollado durante años por empresarios puertorriqueños.

Como parte de la hoja de ruta, el CUD también fortalecerá su acercamiento a los jóvenes y a una nueva generación de empresarios. Entre las iniciativas se encuentra un College Tour, en alianza con el empresario Raúl Palacios y La Maestría, que llevará herramientas, experiencias y conversaciones sobre empresarismo directamente a los recintos universitarios.

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“Si queremos fortalecer nuestras empresas a largo plazo, tenemos que abrir espacios para quienes están comenzando a visualizarse como empresarios. Queremos que los jóvenes conozcan que en el CUD pueden encontrar herramientas, conexiones y una comunidad que los acompañe en ese camino”, añadió Taveras Sepúlveda.

El CUD agrupa sobre 6,000 pymes.