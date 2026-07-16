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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Departamento del Trabajo retrasa el lanzamiento de la plataforma Desempleo Digital

La plataforma estaba pautada para comenzar a operar en agosto

16 de julio de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas reclamando el seguro por desempleo.
Según la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), María del Pilar Vélez Casanova, la determinación de retrasar el lanzamiento de la plataforma responde a solicitudes de diversos sectores patronales. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) reprogramó para septiembre el lanzamiento de la nueva plataforma tecnológica Desempleo Digital, la cual estaba programada para comenzar a operar en agosto.

Según dijo en comunicado de prensa la secretaria, María del Pilar Vélez Casanova, la determinación responde a solicitudes de diversos sectores patronales y permitirá que las empresas completen sus procesos contables y la radicación de las planillas correspondientes al trimestre que finalizó el 30 de junio de 2026 sin afectar sus operaciones.

“Escuchamos las preocupaciones y recomendaciones de los patronos privados, quienes solicitaron tiempo adicional para completar sus procesos de cierre trimestral y cumplir con la radicación de sus planillas. Nuestra prioridad es garantizar una transición organizada y eficiente hacia Desempleo Digital, minimizando cualquier impacto en las operaciones de las empresas y promoviendo el cumplimiento de sus responsabilidades patronales”, expresó Vélez Casanova.

Como parte de los preparativos para la implementación de la nueva plataforma, el departamento realizará un cierre temporal del actual Portal de Patronos desde el 17 al 28 de agosto de 2026, con el fin de completar el proceso de migración tecnológica.

Durante este período, los empleadores, administradores externos (TPA) y profesionales de la contabilidad no podrán acceder al Portal de Patronos ni realizar radicaciones, pagos o transacciones electrónicas relacionadas con las obligaciones patronales del Programa de Seguro por Desempleo y del Programa de Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT).

La titular del DTRH destacó que esta medida permitirá culminar satisfactoriamente las pruebas y procesos de migración de datos necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo de Desempleo Digital desde su puesta en marcha.

El "gorpcore" pone de moda la ropa de senderismo y escalada para vestirla en el día a día.Vestirse como universitarias de la Ivy League es una de las tendencias juveniles, conocida como "old money" o "prep core".Los jóvenes con más recursos han encontrado un nuevo estilo favorito: el del mochilero de mentira. A diferencia de los viajeros que van con el presupuesto justo, la estética de los “glampackers” busca la comodidad absoluta.
1 / 7 | Cinco tendencias que dominanan en las generacions Z y Alfa. El "gorpcore" pone de moda la ropa de senderismo y escalada para vestirla en el día a día. - Nora Cifuentes

“Desempleo Digital representa un paso importante en la modernización de los servicios que ofrece el Departamento del Trabajo y forma parte de la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, que promueve la modernización de los servicios gubernamentales”, añadió la secretaria.

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