Standard & Poor’s (S&P) degradó este viernes el perfil crediticio de New Fortress Energy (Nasdaq: NFE) por entender que la empresa de gas natural (LNG, en inglés) no tiene suficiente liquidez, está severamente endeudada y depende de factores altamente sensitivos como un pago millonario de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para mantenerse a flote.

Y aún si consiguiera el pago de la agencia federal, si la gasífera no contiene sus gastos capitales, suspende el pago de dividendos, no allega al menos $1,000 millones por la venta de activos o no distribuye el combustible que ha proyectado vender en Puerto Rico, dice S&P, NFE podría encontrarse en un escenario de impago en el que sus acreedores solo recuperen entre 25% y 60% de lo prestado.