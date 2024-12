El gobierno paga $751 millones a bonistas

De ello está convencido el secretario de Estado, Omar Marrero, quien en entrevista con El Nuevo Día , defendió la permanencia de la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda si Puerto Rico no quiere perder el terreno que ha ganado con acreedores y con las casas acreditadoras.

Mejora en beneficio del bonista

Los socios de largo plazo

“Estos son los socios que tuvo Puerto Rico y que tuvieron que realizar unas pérdidas increíbles y significativas porque las políticas de inversión de estos fondos requieren una clasificación de grado de inversión. Cuando viene la degradación a chatarra, ellos tienen que vender”, dijo Marrero al recordar que durante las negociaciones, las primeras conversaciones que sostuvo con fondos institucionales y con las casas acreditadoras no fueron agradables.

Jones Financial Companies

New York Life Group

La Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda

El funcionario exaltó como un acierto que la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda impida tomar prestado para financiar gastos operacionales e impide refinanciar deuda a menos que haya un ahorro evidente en el pago de la deuda y siempre que no aumente el tiempo de amortización, es decir, el número de años para pagar.

“Esa ley es muy positiva, particularmente porque no hemos salido de esa supervisión fiscal, cuando todavía no hemos recuperado nuestra autonomía fiscal y no hemos salido de la reestructuración de la AEE”, dijo Marrero.