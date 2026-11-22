MADRID - La onza de oro ha perdido más de un tercio de su valor desde los máximos históricos alcanzados el pasado enero, cuando rozó los $5,600, afectado por la fuerte revalorización que ha registrado el dólar, y mientras el mercado descuenta más subidas de tipos de interés en diciembre.

El precio del oro, un activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, cotiza actualmente en el entorno de los $3,600 la onza, su precio más bajo desde septiembre de 2025.

Este precio supone una pérdida del 35.7 % respecto a los $5,600 que llegó a rozar en enero, cuando alcanzó su último máximo histórico, impulsado por la fuerte inversión de los bancos centrales, gestores de fondos e inversores minoristas.

El analista de XTB, Manuel Pinto, asegura que las expectativas de nuevas subidas de tipos, las elevadas rentabilidades de los bonos y la fortaleza del dólar dificultan una recuperación sostenida del oro.

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“A esta presión puede sumarse la búsqueda de liquidez: las pérdidas en otras inversiones y las exigencias de garantías pueden obligar a vender posiciones en activos líquidos y con fuertes subidas estos años para obtener efectivo”, indica.

El influjo de la guerra en Irán y la Fed en el precio del oro

El economista de Fortuna SFP, José Manuel Marín Cebrián, destaca que el oro ha llegado a caer por debajo de los $3,700 coincidiendo con un nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, un escenario que en otras circunstancias habría disparado la demanda de refugio, sin embargo ahora cree que el mercado ha mirado a la Reserva Federal (Fed).

Las actas de su última reunión, publicadas esta semana, muestran que casi todos sus participantes ven probables nuevas subidas de tipos, añade el experto, quien recuerda que el oro “tiene enemigos, y algunos son especialmente poderosos”, como el dólar, que ha marcado máximos de diecinueve meses.

Cuando el billete verde se fortalece, el oro, que cotiza internacionalmente en esa divisa, se encarece para quienes compran con otras monedas. Se trata de una relación inversa que no siempre se cumple, pero que hoy juega claramente en su contra, recuerda el analista, para quien el segundo factor que afecta al metal amarillo es la Fed, y la nueva subida de tipos que el mercado espera para diciembre.

El tercero, manifiesta, es la liquidez, ya que “cuando los mercados sufren turbulencias, los inversores no siempre venden lo que quieren, sino lo que pueden vender, y el oro, precisamente por la facilidad con que se convierte en efectivo, puede ser una de las primeras víctimas”.

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Pese al contexto, considera que mientras los particulares huyen del metal precioso, los bancos centrales siguen incorporándolo a sus reservas. Según el World Gold Council, acumularon unas 675 toneladas en los nueve primeros meses del año y China realizó en octubre su mayor compra mensual en más de tres años.

La incógnita sobre si el “oro amarillo” ya ha alcanzado su suelo definitivo

En este contexto, desde WisdomTree consideran que gran parte de la corrección del oro “ya ha quedado atrás, aunque siguen siendo posibles nuevos retrocesos”.

No obstante, aseguran que la relativa resiliencia del oro durante el último mes refuerza su confianza en que los catalizadores positivos del metal podrían empezar a cobrar impulso.

Igualmente, el gestor de oro y plata de Jupiter AM, Ned Naylor-Leyland, explica que aunque durante las últimas semanas, el oro y la plata han corregido hasta alcanzar niveles de soporte técnico, “siguen vigentes los argumentos macroeconómicos de largo plazo a favor de la devaluación monetaria y del nuevo impulso alcista tanto de los metales como de las empresas mineras”.