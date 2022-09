Una decena de organizaciones empresariales ha solicitado a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ser parte en el litigio en torno a la validez de la Ley 41 de 2022 -conocida como la reforma laboral- por entender que la información que ofrecerán al tribunal servirá para demostrar los múltiples impactos adversos que el estatuto tendrá en las condiciones de empleo en Puerto Rico.

En el recurso radicado por los abogados Jorge L. Capó Matos y Raymond E. Morales, las organizaciones empresariales indicaron a Swain que, más allá de los aspectos procesales que dieron paso a la Ley 41, el estatuto en controversia tendrá “efectos negativos” en los negocios que operan en Puerto Rico. Por ello, alegaron, su intervención aportaría “información única” que ayudaría al tribunal a analizar la controversia y en consecuencia, emitir un interdicto expedito contra el gobierno, a fin de impedir la implementación de la Ley 41-2022.

“Al aumentar los costes, incertidumbres y riesgos asociados con crear nuevos empleos y contratar nuevos empleados, es evidente que la Ley 41 solo puede desalentar la contratación de nuevos empleados por parte de los patronos y expandir sus negocios. Más aún, los aumentos obligatorios en beneficios marginales (licencia de vacaciones y bono de Navidad) para los empleados contratados después del 26 de enero de 2017 impone costes laborales adicionales en los patronos y razonablemente, puede esperarse que esto afecte los niveles de empleo”, reza el recurso del grupo de organizaciones empresariales.

El reclamo a Swain está suscrito por la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA, en inglés), la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR),la Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Puerto Rico, la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y la Asociación de Constructores de Puerto Rico.

El pasado 1 de septiembre, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acudió al tribunal para solicitar la anulación de la Ley 41 de 2022 porque, entre otras cosas, el estatuto sería contrario al plan fiscal certificado del gobierno.

En apretada síntesis, la JSF entiende que modificar las condiciones de empleo en Puerto Rico incidirá en la actividad económica y ello, a su vez, afectará los recaudos al fisco, dando al traste con los esfuerzos de saneamiento fiscal que impulsa el organismo.

El litigio incoado contra la administración de Pedro Pierluisi Urrutia es el primero, donde el organismo creado por la ley federal Promesa busca anular una ley que incide principalmente en la actividad privada de la isla.

El pasado 7 de septiembre, la Cámara de Representantes informó a Swain que interesaba ser parte en la controversia y que defenderá “los derechos de los trabajadores del sector privado” junto a Pierluisi Urrutia.

El recurso de “Amicus curiae” de las organizaciones empresariales se produjo un día después de la solicitud de la rama Legislativa y en su escrito, esbozaron unas 17 razones para no dar paso al estatuto.

Para las organizaciones empresariales, la Ley 41-2022 es mala cosa porque se convierte en una carga para los patronos por múltiples vías.

Específicamente, las organizaciones objetan conceder licencias de vacaciones y enfermedad a quienes trabajan a tiempo parcial porque ello, “animaría a los trabajadores a ausentarse”. Resienten además que se reduzcan los tiempos de probatoria en el empleo.

A juicio de los patronos, no habrá interés por crear nuevos puestos de trabajo porque estos también se exponen a reclamos e indemnizaciones por despido injustificado -a la luz de la Ley 80- en caso de que un contrato no sea renovado. Según los empresarios, incluso no habrá supervisores dispuestos a ejercer sus tareas de evaluación de empleados, ante la posibilidades de penalidades más altas.

Las organizaciones también objetan que se reduzca el número de horas que deben acumular los trabajadores para ser elegibles a un bono de navidad y que aquellos que fueron contratados después de enero de 2017 ahora reciban más dinero en ese beneficio, si devengan menos de $30,000 al año.

“Al aumentar los costes, las incertidumbres y los riesgos asociados con crear nuevos empleos y contratar nuevos empleados, es evidente que la Ley 41-2022 solo puede desalentar a los patronos de contratar nuevos empleos y expandir sus negocios”, reza el escrito.

Las objeciones a la Ley 41-2022 provienen de organizaciones, principalmente vinculadas a la actividad comercial, el sector que según estadísticas del Departamento del Trabajo federal, es el que menos compensación paga a los trabajadores en Puerto Rico.

En contraste, los cambios dirigidos a mejorar las condiciones de contratación en Puerto Rico se producen cuando las empresas aseguran que encaran serios escollos para identificar y reclutar personal adecuado.

Mientras el sector empresarial dice encarar una plétora de costes en lo que atañe a mano de obra, las estadísticas más recientes de la Junta de Planificación apuntan a que para el año fiscal 2019, las empresas en Puerto Rico se encontraban en su mejor momento en una década.

Para ese año, cuando se analiza toda la riqueza generada en Puerto Rico, la tajada que recibieron los dueños de las empresas fue el doble de la que pudieron recibir todos los trabajadores. Específicamente, el ingreso procedente de la propiedad rondó unos $63,512 millones, cifra que incluso rebasó los beneficios obtenidos antes del huracán María. Para el año fiscal 2016, el ingreso procedente de la propiedad se calculó en $63,193 millones.

En contraste, la paga que se distribuyó entre los trabajadores totalizó unos $26,551 millones, casi un 2% menos de lo que estos recibieron en el año fiscal 2016, cuando ese ingreso se calculó en $27,350 millones.