Aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses dicen que el costo de los alimentos es una fuente “importante” de estrés en su vida en este momento, mientras que el 33% dice que es una fuente “menor” de estrés, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Solo el 14% dice que no es una fuente de estrés, lo que subraya la ansiedad generalizada que la mayoría de los estadounidenses siguen sintiendo por el costo de los artículos esenciales cotidianos.