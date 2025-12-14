1 / 16 | Estudiar para crecer el negocio: ¿Inversión o pérdida de tiempo?. Laura Cantero, directora ejecutiva del Grupo Guayacán, explica que la organización creó el Guayacán Venture Accelerator con el propósito de apoyar a empresas con potencial para crecer. Al cabo de 15 años, la aceleradora ha capacitado sobre 500 ejecutivos, proyecto que ha servido para impulsar el crecimiento e incluso, la expansión a mercados internacionales de sobre un centenar de empresas en Puerto Rico. - Suministrada