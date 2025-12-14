Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 03:45 AM
S&P 500
6827.41
-1.07%
·
Dow Jones
48458.05
-0.51%
·
Nasdaq
23195.17
-1.69%
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:Estudiar para crecer el negocio: ¿Inversión o pérdida de tiempo?

Al cabo de 15 años, sobre un centenar de empresas ha participado del Guayacán Venture Accelerator, experiencia que ha servido para aumentar las ventas y expandirse fuera de Puerto Rico

14 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Updated At

Actualizado el 14 de diciembre de 2025 - 11:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Cantero, directora ejecutiva del Grupo Guayacán, explica que la organización creó el Guayacán Venture Accelerator con el propósito de apoyar a empresas con potencial para crecer. Al cabo de 15 años, la aceleradora ha capacitado sobre 500 ejecutivos, proyecto que ha servido para impulsar el crecimiento e incluso, la expansión a mercados internacionales de sobre un centenar de empresas en Puerto Rico.Horacio Calero y Néstor Maldonado son los fundadores de La Ceba, empresa productora de carne de cerdo "premium" de Puerto Rico. Completaron el programa Guayacán Venture Accelerator en 2018.Ricardo Álvarez-Díaz y Cristina Villalón participaron del programa Guayacán Venture Accelerator en 2021. La firma Álvarez-Díaz & Villalón ofrece servicios de arquitectura, diseño de interiores y consultoría en Puerto Rico y el exterior.
1 / 16 | Estudiar para crecer el negocio: ¿Inversión o pérdida de tiempo?. Laura Cantero, directora ejecutiva del Grupo Guayacán, explica que la organización creó el Guayacán Venture Accelerator con el propósito de apoyar a empresas con potencial para crecer. Al cabo de 15 años, la aceleradora ha capacitado sobre 500 ejecutivos, proyecto que ha servido para impulsar el crecimiento e incluso, la expansión a mercados internacionales de sobre un centenar de empresas en Puerto Rico. - Suministrada
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

¿Son efectivos los programas de aceleración de negocios? ¿Cuánto ayudan al empresario a impulsar el crecimiento de su empresa, a explorar nuevos mercados o a transformar la operación del negocio?

RELACIONADAS
Tags
Grupo GuayacánPymesEmpresarios puertorriqueñosEmpresarismoEmpresas puertorriqueñasExportaciones
ACERCA DEL AUTOR
Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: