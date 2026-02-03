Opinión
Economía
Suscriptores
Estudio: ricos aumentan el gasto en Estados Unidos mientras el resto apenas se mantiene a flote

Los nuevos datos de la Reserva Federal de Nueva York indican un aumento de la desigualdad económica

3 de febrero de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mujer utiliza un cajero automático fuera de un banco de EE.UU. el martes 12 de noviembre de 2024, en Portland, Oregón (AP Photo/Jenny Kane) (Jenny Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - Los estadounidenses de mayores ingresos y los que tienen títulos universitarios han aumentado sus gastos más rápidamente en los últimos tres años que otros consumidores, según nuevos datos publicados el martes, evidencia del empeoramiento de la desigualdad que puede explicar parte del creciente pesimismo sobre la economía.

Los datos, publicados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, muestran también que en los tres últimos meses del año pasado, los hogares de rentas más bajas y los rurales sufrieron una inflación más elevada que los hogares de rentas más altas. Los datos sobre el gasto se centran únicamente en los bienes, excluidos los automóviles, y no recogen el gasto probable de los hogares con mayores ingresos en viajes, restaurantes y ocio.

Las cifras refuerzan la noción de una economía en forma de “K”, en la que los estadounidenses de renta alta impulsan una parte desproporcionada del consumo, que es el principal motor de la economía, mientras que los hogares de renta más baja registran menos ganancias. En general, los hogares más pobres suelen experimentar una mayor inflación, ya que una mayor parte de su gasto se destina a bienes cuyos precios se han disparado desde la pandemia, como la vivienda, los comestibles y los servicios públicos.

Los datos de la Reserva Federal de Nueva York muestran que los hogares con ingresos iguales o superiores a $125,000 han aumentado su gasto un 2.3%, ajustado a la inflación, desde 2023, mientras que los hogares con ingresos medios -los comprendidos entre $40,000 y $125,000 - han aumentado su gasto un 1.6%. Los que ganan menos de $40,000 han aumentado su gasto sólo un 0.9%, según el informe.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
