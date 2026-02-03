Estudio: ricos aumentan el gasto en Estados Unidos mientras el resto apenas se mantiene a flote

WASHINGTON - Los estadounidenses de mayores ingresos y los que tienen títulos universitarios han aumentado sus gastos más rápidamente en los últimos tres años que otros consumidores, según nuevos datos publicados el martes, evidencia del empeoramiento de la desigualdad que puede explicar parte del creciente pesimismo sobre la economía.

Los datos, publicados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, muestran también que en los tres últimos meses del año pasado, los hogares de rentas más bajas y los rurales sufrieron una inflación más elevada que los hogares de rentas más altas. Los datos sobre el gasto se centran únicamente en los bienes, excluidos los automóviles, y no recogen el gasto probable de los hogares con mayores ingresos en viajes, restaurantes y ocio.

Las cifras refuerzan la noción de una economía en forma de “K”, en la que los estadounidenses de renta alta impulsan una parte desproporcionada del consumo, que es el principal motor de la economía, mientras que los hogares de renta más baja registran menos ganancias. En general, los hogares más pobres suelen experimentar una mayor inflación, ya que una mayor parte de su gasto se destina a bienes cuyos precios se han disparado desde la pandemia, como la vivienda, los comestibles y los servicios públicos.

Los datos de la Reserva Federal de Nueva York muestran que los hogares con ingresos iguales o superiores a $125,000 han aumentado su gasto un 2.3%, ajustado a la inflación, desde 2023, mientras que los hogares con ingresos medios -los comprendidos entre $40,000 y $125,000 - han aumentado su gasto un 1.6%. Los que ganan menos de $40,000 han aumentado su gasto sólo un 0.9%, según el informe.

