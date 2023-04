El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, anunció la radicación de cargos contra José A. Cartagena Martínez, por dejar de informar sobre $290,000 en sus planillas de contribución sobre ingresos. En total, adeuda $118,000 a la agencia.

Cartagena Martínez fue enjuiciado anteriormente por supuestamente ofrecer servicios como veterinario sin contar con los requisitos para ejercer esta profesión.

En conferencia de prensa, Parés explicó que Cartagena Martínez se hacía pasar por veterinario y facturaba algunas de sus cuentas a través del servicio de ATH Móvil. Luego, no reportaba estos pagos como parte de su responsabilidad contributiva. En total, hay unas 2,000 transacciones que no fueron reportadas.

“Del análisis de la información recopilada surgió que Cartagena Martínez dejó de informar la cantidad de $292,249 durante los años contributivos de 2018 a 2021, periodo que cubre la investigación, estableciendo un patrón de repetidas violaciones a las disposiciones del Código de Rentas Internas”, dijo Parés.

PUBLICIDAD

Enfrenta cuatro cargos, dos por no radicar y dos por radicar información fraudulenta. Pares agregó que “el delito es la ‘carifresquería’ de mentirle al gobierno de Puerto Rico”.

Las denuncias fueron presentadas ante el juez José L. Parés en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan por dejar de rendir planillas y hacer declaraciones fraudulentas en violación de varias disposiciones de la Sección 6030 del Código de Rentas Internas.

Se informó que el juez encontró causa en los cuatro cargos imputados. Se le impuso una fianza de $10,000 y se señaló la vista preliminar para el 27 de abril.

La investigación de Hacienda es una secuela de la pesquisa contra Cartagena Martínez por su trabajo como veterinario sin contar con la educación.

“Estaba ejerciendo como veterinario. No tomó los cursos, no tenía la formación y ejercía sin tener la formación realizaba operaciones animales. Surgió por unas confidencias de animales domésticos que fallecieron y se procesó criminalmente”, dijo Rodney Ríos, director de la Oficina de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

Explicó que una vez se radicaron los cargos por el fraude en los servicios veterinarios, el área de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda retomó la investigación contributiva.

Hora cero para radicar planillas

El secretario reconoció que el anuncio que hizo en conferencia de prensa podría tener un efecto particular en los contribuyentes que tienen hasta el lunes para radicar sus planillas.

“No es el caso cualitativamente más grande en la historia de Hacienda. Sin embargo, es el caso que creo que más conciencia va a crear a horas de que culmine el proceso de planillas”, afirmó Parés.

PUBLICIDAD

Aclaró que no se trata de que los pagos electrónicos sean ilegales y que el delito es no reportar lo ganado.

“Yo no estoy en el negocio de cobrar contribución sobre ingreso a lo que es un almuerzo. Te fuiste a almorzar con tus panas, alguien pagó la cuenta y los otros le enviaron el dinero para ese almuerzo, eso no es lo estoy buscando”, dijo Parés. “Las personas que se encargan de pagar y reciben pagos por este servicio, eso no es ingreso bruto. Hay unas tendencias: la cantidad de dinero, la frecuencia, el periodo en que pasa. Son asuntos que Hacienda evalúa”.

Sobre estas banderas, mencionó como ejemplo que él, como secretario de Hacienda, reciba transacciones ascendentes a $30,000 por ATH Móvil.

“Eso no hace sentido. Así yo haya invitado a almorzar a todo el equipo de la agencia”, afirmó “En mi planilla se ve que soy una persona asalariada, que soy funcionario del gobierno y que soy contador. Si yo soy asalariado del gobierno, soy funcionario y soy contador, y recibo $30,000 por ATH Móvil, eso no cuadra”.

Sobre la capacidad de Hacienda para revisar estas transacciones, agregó que “hay distintos mecanismos investigativos. No necesariamente es un acuerdo (con ATH Móvil). Ciertamente el Departamento de Hacienda, a través de Justicia, puede acudir a los tribunales si entiende que hay una violación en ley o potencial delito sobre las normas del Código de Rentas Internas, podemos requerir información a terceros sobre esa persona particular”.