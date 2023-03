El economista Elías Gutiérrez falleció ayer domingo en Huston, Texas, donde vivía con su parte de su familia.

Su amigo y compañero de labores, el también economista Joaquín Villamil, confirmó el fallecimiento.

“Falleció ayer. Hace un tiempo la Asociación de Economistas me hizo un reconocimiento y una de las cosas que dije es que he sido afortunado de tener a Elías como colega, como coautor de muchos artículos que escribimos juntos. No siempre estuvimos de acuerdo, pero realmente Elías fue una persona a quien admiré mucho”, dijo Villamil.

“Más que admirarlo, éramos como hermanos que se peleaban a veces porque no estábamos de acuerdo, pero para mí la pérdida de Elías ha sido muy grande, muy triste”, comentó el fundador de la firma de consultoría y análisis económico Estudios Técnicos.

Gutiérrez figura entre los economistas más respetados de Puerto Rico. Poseía una maestría en Planificación Urbana y Regional y un doctorado en Economía de la Universidad de Cornell.

Fue profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y posteriormente, por años, dirigió la unidad académica. A su vez, Gutiérrez fue uno de los fundadores, y presidió, la Asociación de Economistas de Puerto Rico y fue miembro de la junta de directores de la Asociación de Economistas de Latinoamérica y el Caribe.

Gutiérrez fue uno de los pocos economistas puertorriqueños que, tan temprano como en el 2004, anticipó la crisis gubernamental que se cernía sobre Puerto Rico y su eventual impago, así como la profunda transformación demográfica que ahora experimenta Puerto Rico.

En el 2010, Gutiérrez también anticipó que la economía de Puerto Rico no sería viable si la isla no rompía su “vulnerabilidad” a las fluctuaciones del mercado petrolero y para ello, entre las rutas correctivas, sugirió la combinación de fuerzas estatales y privadas para gestionar la infraestructura eléctrica de la isla.