La economía prospera cuando las personas impulsan proyectos y crean empresas o soluciones innovadoras, pero el grupo poblacional de mayor crecimiento en la isla enfrenta obstáculos que limitan sus posibilidades de ser emprendedores.

Las personas de 50 años o más tienen menos destrezas de manejo de negocios y menos acceso a capital semilla (de inicio) y a fondos de entidades no bancarias que los más jóvenes, según la Encuesta Anual de Emprendimiento de la organización Colmena66, que es uno de los programas del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Dicha encuesta contó con 554 participantes, 14% de los cuales tenía 50 años o más.

Esa iniciativa tiene el propósito de obtener datos que revelen la situación real de los individuos, los recursos y los vehículos existentes para que personas de cualquier edad puedan comenzar una empresa en Puerto Rico. La idea es “que los datos sirvan para se puedan tomar acciones de política pública y que sean útiles para las organizaciones que ofrecen fondos para emprendimiento, de forma que puedan diseñar sus programas a base de esta información”, explicó Denisse Rodríguez Colón, directora ejecutiva de Colmena66. La entidad tiene la misión de facilitar el emprendimiento al enlazar las personas con los recursos adecuados para que puedan desarrollar empresas exitosas.

Precisamente, fue la falta de información estadística y confiable lo que motivó a la entidad a realizar la encuesta, que ofrece datos generales sobre el emprendimiento y diversos grupos de la población. Los datos reseñados son de la quinta edición. Actualmente, se hace una nueva consulta para ampliar el universo de participantes, los cuales Rodríguez Colón espera que lleguen a 700. La nueva consulta culmina el 20 de enero y las personas interesadas en participar pueden acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/EncuestaC66. Contestar las preguntas toma unos siete minutos.

Hay que abrir espacios

Uno de los resultados de la encuesta de 2023 reveló que, aunque en Puerto Rico hay diversos programas de incubadoras y aceleración de negocios y que ofrecen capital semilla, los adultos mayores se aprovechan de ellos en una menor proporción. La encuesta arrojó que el 53% de los participantes de entre 18 y 49 años identificó como un obstáculo poder recibir capital semilla. Sin embargo, esa proporción aumentó a 57% cuando se trató del grupo de personas de 50 años o más.

Los encuestados de 18 a 49 años participan en una proporción de 9% en programas de aceleración, que otorgan fondos semillas, en comparación al 4% de los mayores; y el 15% estuvo en un programa de incubadoras, frente al 9% de los adultos mayores.

“Los de 50 o más no están aprovechando estos programas. En AARP, hemos hablado de qué hacer para que participen más. Hay que ver cómo se evalúan las solicitudes, si son realmente inclusivas o existen algunos sesgos relacionados con la edad. Quizás, la forma en que están diseñados los programas conflige con las personas que trabajan, pero que quieren convertirse en empresarios. Hay que ver si tenemos que educarnos como ecosistema”, manifestó Rodríguez Colón, quien también es integrante del Consejo Ejecutivo de la organización AARP.

Igualmente, los mayores tienen más dificultades para beneficiarse de entidades no bancarias que ofrecen fondos para emprendedores. Eso es un obstáculo para el 50% de los mayores que participaron en la consulta, lo que supera el 46% del grupo de 18 a 49 años. En la otra cara de la moneda, los más jóvenes expresaron enfrentar más dificultades con las regulaciones de gobierno (48%) que los adultos mayores (37%).

También relacionado con el financiamiento, la consulta reveló que los más jóvenes dependen principalmente de sus ahorros para comenzar un proyecto empresarial (87%), en comparación a los mayores (82%), así como del apoyo económico de la familia y amigos (27%) versus los mayores (15%). Mientras, los emprendedores de 50 años o más acuden más al financiamiento tradicional, pues el 16% dijo que obtenía fondos federales, en comparación con el 7% de los jóvenes que dijeron utilizar ese tipo de recursos.

“ Quiero que también se abran espacios en otros programas para que haya interacción intergeneracional, que es importante ” Denisse Rodríguez Colón

Otra de las situaciones apremiantes expresada por los adultos mayores es la necesidad de contar con más destrezas de negocios para fundar y mantener con éxito una empresa. El 47% dijo no tener suficientes destrezas de negocios, en comparación al 41% de los más jóvenes que hicieron ese señalamiento. Sin embargo, tienen más tiempo que los jóvenes para desarrollar un negocio. El 56% de los participantes de 18 a 49 años indicó que le falta tiempo para desarrollar una empresa, en comparación con el 44% de las personas de 50 años.

En general, las personas adultas mayores dijeron tener una microempresa (59%); que su compañía está en etapa de crecimiento (12%); y que está en el área de innovación (10%). Esto último compara con el 13% de los más jóvenes. En términos del sector económico en que tienen sus empresas los mayores, destacan la agricultura (16%) y la industria creativa (15%), la cual incluye negocios de publicidad, industria fílmica y artes gráficas. En ese renglón, los más jóvenes están representados en 14%, lo cual está bastante parejo. No así en agricultura, donde los de 18 a 49 años solo tienen 7%. Los sectores en los cuales los jóvenes tienen más representación incluyen servicios personales (10% vs. 7%), restaurantes y hoteles (11% vs. 7%) y ventas al detal (14% vs. 11%).

“En Colmena66, queremos ver cómo seguimos construyendo un ecosistema empresarial para personas de 50 años o más donde se trabaje y piense activamente en estas brechas identificadas. Para mí, es importante que haya programas para 50+, que ofrezcan lo que ese grupo necesita. Y quiero que también se abran espacios en otros programas para que haya interacción intergeneracional, que es importante”, declaró Rodríguez Colón.