Reconocido públicamente como el “Fuá” por su exitosa canción “La Luz”, a sus 84 años, Alfonso Vélez Iturrino se mantiene activo grabando música, haciendo presentaciones artísticas y moderando un programa radial de cuatro horas que se transmite todos los sábados.

Su historial laboral se remonta a su adolescencia y su hoja de servicio tiene una multiplicidad de trabajos, que incluyen la agricultura (como carretero de bueyes), porteador público y empresario.

“Tuve un negocio (llamado) Añasco Record Shop. Con los chavos que me gané (con el disco que tenía la canción) del Fuá, puse ese negocio en el (19)74 y lo mantuve por 24 años. También, tenía carros públicos. En el 98, comencé en la radio. Llevo 25 años y cinco meses” con programas radiales, dice el cantautor, que está celebrando el medio siglo de haber escrito la canción “La Luz”, que es como realmente se llama la canción conocida como “El Fuá”.

Natural del barrio Miraflores de Añasco, “Junior”, como le decían en su juventud, emigró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro cuando tenía 18 años. Puntualiza que, en abril de 1958, se fue a trabajar en campos de cebolla y, luego, se fue a Nueva York. En la Gran Manzana, conoció personas del mundo de la música y, en 1961, grabó por primera vez dos canciones, una de ellas “La Ingrata”. Las grabó en un disco de pasta pequeño, 78 RPM, que fue el primer formato de discos que se hizo para el gramófono, antecesor del tocadiscos. Ese disco lo conserva con el sobre original en el que venía. “Tengo todo lo que he hecho”, revela sobre su colección personal.

Luego, continuó grabando en el formato de LP (“long play”) y, al regresar a Puerto Rico, en 1969, comenzó a trabajar en un supermercado sin interrumpir su actividad artística. En 1972, hizo su primer disco en Puerto Rico y, al año siguiente, el sello discográfico Velvet le produjo el disco en el que están sus composiciones “La Luz”, “A quién no le gusta eso” y “El camello que no pasa inspección”.

“Después de ese disco, la Velvet me grabó un tema que escribí en un avión, que se llama ‘El Jolgorio’, que le dicen ‘wepa, wepa, wepa’”, recuerda Alfonso, para luego destacar que algunas de sus composiciones fueron grabadas por famosos artistas y grupos de aquí y del extranjero. Así, El Gran Combo grabó “El Jolgorio” y Marco Antonio Muñiz grabó tres canciones, una de ellas “Te estoy suplicando”, entre otros artistas.

En total, ha escrito cerca de 100 canciones y ha grabado unas 500. Tiene unas 59 producciones discográficas, en los formatos de LP y CD, siendo el más reciente “La última Navidad”, que salió este año. De esa producción, destaca la canción “Deja que me vaya”, que está en la plataforma YouTube, y “Pero no en la cruz”, que, según Alfonso, “es la número uno”.

Sobre su talento, dice: “Creo que viene de mi madre, ella cantaba mucha trulla”, y algunos de sus hermanos tocaban el bombo (un tipo de tambor). “Pero eso lo llevo en la sangre. Igual que la voz, que no le hago na’ (para mantenerla saludable). La voz, eso es un regalo de papá Dios. Uno nace con eso”, declara el artista, que logró hacer presentaciones en el Centro de Bellas Artes y en teatros de Nueva York.

Una de las cosas que cree le han afectado es que “nunca he tenido un grupo y nunca he tenido promotor. Eso me ha perjudicado”. Indica que, sin un promotor, es más difícil conseguir contratos para cantar y que, cuando lo contratan, tiene que buscar músicos que lo acompañen y depende las agendas de esas otras personas.

Aun así, esta Navidad estará bastante ocupado, pues tiene cerca de 10 presentaciones, en Mayagüez, Rincón, Hatillo, Aguadilla, Quebradillas y Añasco, entre otros municipios.

Onda radial

El exponente de la música jíbara también se mantiene activo en la emisora WABA 850 de Aguadilla, desde donde se transmite su programa “Atardecer con el Fuá”.

Sus inicios en la radio fueron en la emisora WAEL, donde estuvo seis años, y posteriormente se mudó a la aguadillana, donde hace un programa sabatino desde hace 16 años. “Más del 90% es música de tierra adentro y rancheras y vallenato”, explica sobre el programa, que se transmite de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

“A la gente, le gusta porque pongo música que no se escucha en otros lados. Yo llevo de 30 a 35 temas. Son muchas las llamadas que recibimos, de aquí y de afuera. Tiene mucha fanaticada, llaman de Trujillo Alto, de Juana Díaz, de Ceiba, de República Dominicana”, celebra Alfonso, cuyo número para contrataciones es el (787) 380-2069 o (787) 826-2069.