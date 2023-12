Unas 34,233 personas que podrían haber recibido indebidamente cheques de estímulo económico en 2020, por la pandemia de COVID-19, tendrían una deuda con el Departamento de Hacienda, aunque esta no estará sujeta al cobro de recargos e intereses ni al embargo de cuentas bancarias.

Así lo explicó a El Nuevo Día la secretaria auxiliar de Rentas Internas, Roxanna Santiago, al explicar el proceso que comenzó, hace poco más de un mes, con el envío de cartas de recobro. Indicó que el “Aviso sobre Proceso de Recobro de Pagos de Impacto Económico” fue una primera notificación.

“Hasta esa carta, la persona no tiene una deuda”, indicó la funcionaria, aunque debe ir a pagar o a reclamar que el cobro no corresponde. Si la persona no toma acción en 30 días, recibirá una segunda notificación, en la que se le informará que tiene una deuda que será tasada y, si no hace nada, 30 días después, le llegará un aviso de cobro.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esa deuda no va a generar intereses ni recargos y “no es como un cobro regular de Hacienda en el que se pueden hacer embargos bancarios. Esta deuda no está sujeta a un embargo bancario”, informó Santiago.

Esos datos, sin embargo, no están en la primera notificación en la que se le informa al contribuyente que “usted recibió los incentivos correspondientes al primer y/o segundo pago de Impacto Económico para los cuales no era elegible”. Esa falta de detalles puede provocar confusión y ansiedad en las personas, especialmente en los adultos mayores, según Jesús Ronda –nombre ficticio, pues prefirió que su identidad no se publique–, cuya madre recibió la notificación.

“A mi mamá, no le pagaron de más. Recibió lo que tenía derecho a recibir y Hacienda inició un proceso de recobro sin que ella esté mal”, denunció Ronda, quien ya pasó por el proceso de objetar y evidenciar que su progenitora no recibió pagos duplicados.

Sostuvo que la carta debería indicar, específicamente, el motivo por el cual se hace el recobro, así como explicar que, en caso de que la persona quiera objetar por entender que no recibió pagos de forma inadecuada, debería ir primero a las oficinas del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) para obtener una transcripción. Luego, iría a Hacienda a hacer el reclamo.

“Tienes que entrar a tu cuenta en el IRS. Se puede hacer por teléfono. Me dejaron esperando como 45 minutos. Cuando consigo su historial del IRS que dice que no le pagaron mal, hay que imprimirlo e ir a Hacienda otra vez a llevarlo. Hay que perder un día de trabajo. Esto está mal”, criticó el hombre.

PUBLICIDAD

La notificación de Hacienda indica que la persona no era elegible para alguno de los pagos del estímulo económico por alguna de las cinco razones que detalla, pero no especifica cuál le corresponde a la persona. Las razones que señala la carta son recibir el mismo pago del gobierno federal y el gobierno local; que la información del nombre y Seguro Social suministrada no coincide con la del Seguro Social; que no era residente bonafide de Puerto Rico en 2019 o 2020; y que presentó información incorrecta o que recibió los pagos y los volvió a reclamar como un crédito en la planilla.

Santiago indicó, no obstante, que, en la mayoría de los casos, la causa es que la persona recibió pagos duplicados. Anteriormente, Hacienda había divulgado que, de las 34,233 personas que serían notificadas, 27,218 habían recibido pagos duplicados. Esas son las personas que deberían ir primero al IRS en caso de entender que eso no fue así y que tienen una razón para objetar el cobro. Otros 5,338 casos se deben a información que no coincide con la del IRS, además de 1,677 individuos que no eran residentes bonafide de Puerto Rico, como se ha publicado.

Los contribuyentes pueden hacer la gestión en el IRS a través de la página virtual de esa agencia, por teléfono llamando al 1-800-829-1040 o visitando las oficinas en Guaynabo, Bayamón, Dorado, Mayagüez, Ponce, Caguas y Humacao.

Las personas que tengan que pagar, pueden hacerlo en las oficinas de Cobro de Hacienda, en alguna de las 26 colecturías de la agencia o a través de la plataforma de SURI. Santiago relató que algunas personas recibieron pagos duplicados, pero devolvieron alguno de esos cheques en su momento, y tanto esos contribuyentes, como los demás que entiendan que no les corresponde el recobro, deben presentar evidencia, como lo es también la transcripción del IRS.

En total, de los cheques que se enviaron –de $1,200 y $600– en 2020, se distribuyeron $4,285 millones a cerca de 1.9 millones de familias. Según Santiago, el recobro a las familias identificadas representa unos $45.5 millones.