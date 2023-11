Una investigación concluyó que películas de cine de 88 países alrededor del mundo no hacen una representación positiva de los adultos mayores. Más aún, las películas relacionan a las personas mayores con muerte, enfermedad, aislamiento, falta de preparación y brujería, entre otros conceptos.

El estudio, titulado “Portrayals of older adults in over 3,000 films around the world”, también señaló que las personas adultas mayores están poco representadas en las producciones cinematográficas de Estados Unidos, pues solo el 11% de los personajes tenían 60 años o más a pesar de que la población de esa edad es mucho más numerosa.

De otra parte, el análisis menciona que, muchas veces, los personajes de adultos mayores son insignificantes y frecuentemente los caricaturizan como alguien senil o decrépito con el fin de hacer reír.

La forma en que las personas adultas mayores son representadas en las películas ejerce influencia en cómo la sociedad los ve y los trata. Por ello, es necesario hacer una justa representación de ese creciente grupo poblacional en el cine y eliminar el discrimen, prejuicios y estereotipos del que son víctimas, destaca el estudio publicado en el Journal of the American Geriatrics Society.

“Mientras las sociedades de todo el mundo se encuentran en la cúspide de un importante punto de inflexión demográfico, ahora más que nunca, es vital que los cineastas revisen las representaciones de la vejez. Al articular las narrativas cinematográficas que rodean la vejez en diferentes regiones, nuestro estudio sienta las bases para combatir la discriminación por edad en la pantalla grande y presentar un retrato más matizado de las vidas de los adultos mayores”, señala el estudio.

Esa afirmación es cada vez más importante, al considerar la proyección de las Naciones Unidas, que sostiene que la cantidad de personas de 65 años o más crecerá más del doble, de 761 millones, en 2021, a 1,600 millones, en 2050.

Análisis comprensivo

Para hacer el estudio, los investigadores utilizaron una base de datos que contiene 200 millones de palabras provenientes de 25,000 guiones de cine, del período entre 1930 y 2018. Los datos del Movie Corpus corresponden a películas de 88 países, que representan 11 regiones del mundo.

El modelo para hacer el análisis incluyó establecer sinónimos o palabras relacionadas con el concepto “adulto mayor”. Entre otras, se utilizaron: “viejo”, “adulto”, “envejecido”, “ciudadano mayor”, “anciano”, “envejecimiento” y “residente de un hogar de cuidado prolongado”. Identificaron las palabras o conceptos que se utilizaban más frecuentemente, los agruparon utilizando diversos criterios y aplicaron una escala.

El método, que había sido utilizado anteriormente para analizar estereotipos por edad, generó 17,508 descriptores de un total de 3,384 películas. Cada descriptor se calificó en una escala de sentimiento del 1 (muy negativo) al 5 (muy positivo).

Luego del análisis, los investigadores concluyeron que en ninguna de las 11 regiones tenían representaciones positivas de los adultos mayores en el cine; cuatro cayeron en una zona neutral y las restantes siete, en un área negativa.

Las películas que presentaban la imagen más negativa de los adultos mayores fueron las de las regiones del Sureste de Asia (Singapur, Camboya, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas), y las del Oriente Medio y el Norte de África (Israel, Líbano, Libia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Marruecos).

La imagen “menos negativa” de las personas mayores se reflejó en las películas del Este de Asia (Hong Kong, Japón, Corea del Sur, China y Taiwán) y el Sur de Asia (India, Pakistán, Sri Lanka y Afganistán). El análisis aclara que la selección de estas regiones en ambas categorías no significa que no haya películas que se comporten diferente a las que fueron evaluadas.

La región de Latinoamérica y el Caribe (República Dominicana, Jamaica, Panamá, México, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Chile y Brasil) quedó en quinto lugar, al considerar la imagen negativa de los adultos mayores que muestran sus películas. La región que comprende Estados Unidos y Canadá quedó en sexto lugar, por lo que está justo en el medio de las áreas en términos de la representación negativa de las personas de mayor edad.

“La evidencia muestra que los cineastas, en Estados Unidos, han comenzado a retratar a los adultos mayores de manera más positiva debido a los discursos sobre el envejecimiento exitoso. Sin embargo, el punto no debería ser romantizar la vida posterior, sino más bien mostrar una pluralidad de imágenes que reflejen tanto las ganancias como las pérdidas inherentes en el proceso de envejecimiento. Esto no solo ilustrará al público la heterogeneidad de la población mayor, sino que también ayudará a aliviar la ansiedad acerca del envejecimiento”, afirman los investigadores Wenshu Yang, Nicole Indran y Reuben Ng.

“Las series de televisión como Golden Girls y Grace and Frankie han sido consideradas por los adultos mayores como buenos ejemplos de cómo narrar las historias de las personas mayores”, puntualiza el grupo científico.

The Golden Girls es una comedia de situación que tuvo 180 episodios y que se emitió de 1985 a 1992. El programa, que trata de cuatro mujeres que comparten una casa, fue protagonizado por Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan y Estelle Getty. Grace and Frankie es una serie sobre las vidas y situaciones de dos adultas mayores protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin. La comedia comenzó en 2015, se ha transmitido a través de la plataforma Netflix y tuvo siete temporadas, la última de las cuales se transmitió en 2022.

“Como verdadero caldo de cultivo para el conocimiento cultural, la gran pantalla tiene el potencial de moldear el pensamiento popular sobre la vejez. El hecho de que las representaciones de los adultos mayores en todas las regiones fueran negativas o neutrales, en el mejor de los casos, subraya la naturaleza pancultural de discriminación por edad y reitera la necesidad de redoblar los esfuerzos globales para abordar el problema”, reiteran los investigadores.