Lo que prometía ser otro contundente anuncio de parte de la agencia tributaria en su plan de atajar a evasores contributivos, se convirtió en un duro revés para el secretario Francisco Parés Alicea y el ministerio público, cuando a solo horas de la radicación de cargos en su contra, el matrimonio integrado por Antonio Cruz Batista y su esposa Evelyn Torres García salía por la puerta ancha. Esto, una vez, el juez superior Glen Velázquez del Tribunal de San Juan, no halló causa en ninguno de los cargos contra los dos contratistas.

Cruz Batista y Torres García encaraban ocho cargos por alegadamente haber ocultado cerca de $1.4 millones en ingresos y haber evadido el pago de aproximadamente $1 millón en impuestos, incluyendo multas y penalidades.

Los cargos fueron radicados contra Cruz Batista y Torres García, a su vez, propietarios de dos empresas de construcción: Modern Home’s Gallery Inc. y JLGA Construction LLC. Cruz Batista enfrenta ya otros cargos por fraude en obras de construcción y apropiación ilegal, según se informó.

Es decir, mientras en Puerta de Tierra, Parés Alicea buscaba asegurar a los periodistas que no darán un chance a los evasores contributivos, en Hato Rey, el juez Velázquez no encontró cómo continuar adelante con el caso.

El ministerio de Justicia anunció, de inmediato, que irá en alzada.

¿Qué pasó?

El abogado del matrimonio, Eladio Malavé, dijo a El Nuevo Día que sus clientes nunca recibieron una notificación por parte de Hacienda para informar alguna irregularidad en sus radicaciones de contribución sobre ingresos.

“No se hizo el trabajo con la notificación que se requiere. Por lo tanto, es uno de los elementos por los cuales no hubo causa. Hubo otros elementos que el juez utilizó, pero yo entiendo que mi cliente lo que sufrió en este momento fue una persecución selectiva por el hecho de que ni siquiera se le notificó”, dijo Malavé.

Malavé no precisó si sus clientes han rendido todas sus planillas o pagado todas sus contribuciones. Sí dijo que sus clientes, incluso, llegaron al tribunal sin saber los delitos que enfrentaban.

“Mis clientes y yo nos enteramos hoy (martes) cuando nos entregaron las denuncias”, afirmó el abogado al recordar que en esta parte del proceso lo que hacía falta era un mínimo de evidencia para lograr mover el caso.

Según Hacienda, los dos contratistas dejaron de informar $1.4 millones en ingresos durante los años 2020 y 2021.

Parés Alicea ofreció detalles de la ofensiva contributiva contra el matrimonio en una conferencia de prensa junto a Jessika Ivelisse Correa González, jefa de fiscales en el Departamento de Justicia, y Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos del ministerio público.

En parte, Parés Alicea atribuyó este caso de posible evasión contributiva al proceso de reconstrucción en Puerto Rico luego de los huracanes y los terremotos que afectaron el suroeste.

“Como consecuencia de la reconstrucción de Puerto Rico y también del terremoto que vivimos en 2020, sabemos que es una industria de alto perfil y que es una parte significativa de la actividad económica en la isla. Estas personas, de manera premeditada, intencional y voluntaria, omitieron sus ingresos en la planilla de contribución sobre ingresos y no radicaron planillas para 2021″, dijo Parés Alicea.

“En el caso de este matrimonio y las entidades jurídicas que mencionamos anteriormente, omitieron $1.4 millones para los años 2020 y 2021″, aseveró el funcionario.

Según Parés Alicea, el Área de Inteligencia de Fraude Contributivo de la agencia tomó cartas en el asunto tras recibir un referido del Departamento de Justicia.

“Me hiere la retina y me duele en mi corazón y en mi alma cuando la primera conversación en el procesamiento de estos casos es que las partes lleguen a un acuerdo. Me duele porque nos hace más cuesta arriba poder lograr un Puerto Rico más equitativo. No sirve de disuasivo cuando la primera conversación es que las partes logran un acuerdo, como si lo que se estuviese llevando allí sea solo el daño económico por el impago”, dijo Parés Alicea.

“Hay consecuencias que van mucho más allá de los fondos depositados en el tesoro. Es el mensaje a las personas que cumplen con su responsabilidad y, cuando llegan esas manifestaciones, realmente dan la espalda a los que cumplen con su responsabilidad. Eso me duele, como ser humano y como secretario de Hacienda”.

Pero cuando el secretario hacía tales expresiones, todavía se desconocía el resultado judicial.

Sorprendidos en Hacienda y Justicia

Tan pronto trascendió el resultado judicial, en declaraciones escritas, el secretario Parés Alicea se mostró “sorprendido” con lo ocurrido y calificó el asunto de “lamentable”.

Acto seguido, dejó saber que ha hablado con la Administración de Tribunales para adiestrar a los miembros de la Judicatura en temas contributivos.

“Nos sorprende sobremanera la decisión emitida (este martes) por el Tribunal de San Juan en el caso que el Departamento de Justicia presentó contra Cruz Batista y Torres García por evasión y fraude contributivo. El Departamento de Hacienda se sostiene en que Cruz Batista y Torres García incumplieron con sus responsabilidades contributivas en detrimento del erario y de los ciudadanos cumplidores”, dijo Parés Alicea.

“Apoyo la decisión del Departamento de Justicia de acudir en alzada en este caso y sostenemos que la investigación que realizaron nuestros peritos del Área de Inteligencia y Fraude Contributivo cuenta con pruebas suficientes de violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, dijo.

Parés Alicea aseveró que el revés contra la agencia le hace redoblar su llamado a los tribunales.

“Es muy triste que los esfuerzos que realizan los peritos del Departamento de Hacienda y los fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia se vean frustrados en ocasiones ante las determinaciones de algunos jueces al momento de evaluar y adjudicar la prueba. Las violaciones al Código de Rentas Internas por evasión y fraude contributivo son delitos que tienen el mismo peso que cualquier otro delito de naturaleza criminal”, dijo.

“Me rehúso a ser un secretario de Hacienda que funja como mero espectador ante las inequidades sociales que promueven las conductas de personas como estas sin que tengan consecuencias. Yo vine a esta agencia a hacer las cosas distintas y eso es lo que la gente espera de mí”, agregó el funcionario.

Con fecha la vista en alzada

Por su parte, la jefa de los fiscales, Correa González, insistió en que “la fiscalía tiene prueba más allá de duda razonable para probar este caso. Por lo que solicitamos la celebración de una vista en alzada para presentar los cargos nuevamente, como procede en derecho. El tribunal señaló la vista para el 27 de noviembre”.

Por su parte, el director administrativo de los tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa dijo estar dispuesto a coordinar cursos de capacitación con Hacienda, pero agregó que “tal y como se lo he expresado personalmente y por escrito al secretario de Hacienda, aclaro que la capacitación de nuestros jueces y juezas es continua y diversa”.

“La función de los jueces es resolver los casos y controversias a la luz del derecho y de la prueba que se presenta en sala. Su rol es de imparcialidad frente a las partes, independientemente de que se trate de un caso civil o penal. Si un juez considera que no existe causa probable para emitir una orden de arresto es su deber ministerial así determinarlo y claro está, la parte inconforme con esa decisión tiene a su disposición los mecanismos que las reglas procesales establecen para ello”, dijo Steidel Figueroa en declaraciones escritas.

“Por tal razón, la inconformidad que pueda tener el secretario de Hacienda con las determinaciones que se han tomado hoy debe ser canalizada por los medios que muy bien conoce el Departamento de Justicia”, agregó el director administrativo de la rama Judicial.

Fuera de Puerto Rico Batista Agront

Parés Alicea había expresado frustraciones similares en torno al tratamiento de los casos contributivos en el foro judicial luego de que el “influencer” Jorge Christian Batista Agront se declarara culpable de cuatro delitos menos graves por incumplir con su responsabilidad contributiva.

En ese caso, se modificaron los delitos contra Batista Agront, como parte de un acuerdo que establecía que el evasor contributivo debía pagar lo adeudado al fisco, así como una multa de $20,400 y ofrecer talleres de temas contributivos.

Sin embargo, en la conferencia de prensa también salió a relucir que Batista Agront no ha ofrecido taller alguno y que tampoco ha pagado lo adeudado a Hacienda.

Incluso Ríos, el director de Delitos Económicos en Justicia, dejó saber que el “influencer” se encuentra fuera de Puerto Rico.

“El acuerdo cubre varios aspectos. Se declaró culpable de evasión contributiva, reconoció mediante un acuerdo que existe una deuda. Esa deuda lo va a perseguir y, cuando esté en Puerto Rico tiene que responder ante las autoridades estatales”, afirmó el fiscal. “Tiene una convicción y toda propiedad que tenga en Puerto Rico puede estar sujeta a embargo”.

Parés Alicea, por su parte, cuestionó que se hayan dedicado esfuerzos para que una persona que se declaró culpable de evasión contributiva ofrezca talleres sobre el tema. Agregó que el “influencer” ha hecho expresiones contra la agencia y contra el proceso que se siguió.

“Estamos haciendo gestiones de cobro y, créanme, una orden de embargo no es poca cosa”, afirmó Parés Alicea.

“Vivir con órdenes de embargo en las costillas afecta tu manera de poderte desplazar económicamente y poder llevar a cabo los proyectos que uno tenga en la vida privada y en la vida comercial. Hubo un acuerdo y hemos hecho las órdenes de embargo y eso tiene repercusiones económicas. Pueden ver los videos de sus lamentables expresiones”.

Ríos agregó que, luego del acuerdo con Batista Agront, esperan que regrese a Puerto Rico para que cumpla con lo dispuesto en el tribunal.

“El caso criminal terminó y se declaró culpable. Tiene unos compromisos que tiene que cumplir y eso está pendiente. Él está fuera de Puerto Rico, pero regresará a Puerto Rico y se tomarán las medidas”, puntualizó.