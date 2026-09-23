Gobernadora asegura que este semestre se resolverían los problemas de pagos con el ERP

La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró este miércoles que el gobierno solucionará este semestre el retraso de pagos a suplidores como consecuencia de la transición al nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés).

Desde julio pasado, cuando se implementó la primera fase del sistema unificado de contabilidad -llamado ÍntegraPR- el gobierno ha enfrentado tropiezos con el adiestramiento de los empleados que utilizan la plataforma, la validación de facturas y el registro de suplidores, lo que ha resultado en la acumulación de casi $362.1 millones en cuentas por pagar por servicios prestados, nómina, pensiones, suplidores y contratistas. Las cuentas pendientes de pago corresponden al año fiscal 2026.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) extendió hasta el 31 de octubre el plazo para que el gobierno completar esos desembolsos.

Ante estos “contratiempos” con el ERP, González Colón indicó durante la quincuagésima segunda reunión pública de la JSF que la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, está trabajando con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda para solucionar los tropiezos en los próximos meses.

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“Por supuesto, en una implementación de esta magnitud y complejidad han surgido situaciones que requieren ajustes durante los primeros meses de operación. Nuestro equipo ha estado trabajando arduamente junto con las agencias y los suplidores para resolverlas y facilitar esta transición”, dijo González Colón.

El ERP forma parte de una transformación de la política pública fiscal de Puerto Rico que unifica y moderniza los sistemas de contabilidad de las agencias. Se trata de uno de los requerimientos de la Junta Fiscal en materia de finanzas públicas. Puerto Rico no había reemplazado su sistema financiero central desde 1998.

Por las pasadas cuatro administraciones, se intentó implementar el ERP sin éxito, representando casi $11 millones en gasto público. Bajo la administración de González Colón, se traspasó el proyecto de Hacienda a la secretaría de la Gobernación, siendo la exsubsecretaria de la Gobernación Itza García quien lideraba los trabajos.

Íntegra PR cuenta con 515 módulos que cubren finanzas y gestión de la cadena de suministro, control presupuestario, cuentas por pagar y por cobrar, administración de efectivo, activos fijos, proyectos y subvenciones, adquisiciones y órdenes de compra, contratos, abastecimiento y gestión de suministros, precisó la gobernadora.

El ERP ya está implementado en 63 agencias, con más de 12,000 usuarios registrados y un promedio de 3,000 usuarios trabajando simultáneamente cada día. Desde su lanzamiento, las agencias han pagado a casi 10,000 suplidores más de $2,000 millones, detalló González Colón.

La segunda fase del ERP, que ampliará las capacidades de gestión de capital humano, está programada para el próximo año.

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Por su parte, el director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert F. Mujica, indicó a preguntas de El Nuevo Día que al implementar un sistema de este tamaño no es inusual enfrentar algunos desafíos al principio.

“Sin embargo, queremos asegurarnos de que la implementación continúe avanzando. Estos desafíos no deben servir como excusa para no lograrlo. Sí, anticipábamos que habría dificultades, y el gobierno las comprende. Cualquier gobierno que implemente un sistema de esta naturaleza experimentará este tipo de retos”, dijo Mujica.