Gobierno asigna $9.5 millones al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (Prstrt, por sus siglas en inglés) recibirá una asignación pública de $9.5 millones para financiar 46 proyectos de investigación e innovación en distintas etapas de desarrollo, anunció este martes la gobernadora Jenniffer González Colón.

Según González Colón, la inversión está alineada con prioridades federales de agencias como el National Science Foundation, National Institutes of Health, educación y programas como Small Business Innovation Research y Small Business Technology Transfer (SBIR/STTR).

“Puerto Rico compite hoy en una economía donde el verdadero valor proviene de la capacidad de generar conocimiento, innovar y transformar ideas en oportunidades reales. Nosostros tenemos un gran potencial en investigación y desarrollo, contando con talento científico y emprendedor extraordinario. Esta asignación de $9.5 millones es una decisión estratégica que corrige esa brecha histórica y posiciona a Puerto Rico para participar a la altura de sus capacidades en la economía del conocimiento que Estados Unidos y el mundo están construyendo”, expresó la gobernadora.

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico se creó mediante la Ley 214-2004 y desde entonces opera bajo cuatro pilares: investigación y desarrollo, emprendimiento, educación y desarrollo de talento en las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés), y salud pública.

El Prstrt tiene 11 programas que impactan universidades, centros de investigación, startups, empresas establecidas y comunidades.

No obstante, desde 2019 la entidad opera sin una fuente recurrente de financiamiento estatal, aun cuando administra programas esenciales para la competitividad científica y tecnológica de Puerto Rico.

De los $9.5 millones, $6.05 millones se destinarán a programas de investigación y desarrollo, incluyendo $5.55 millones para el Research Grants Program, que otorga subvenciones competitivas a proyectos científicos y tecnológicos en universidades y centros de investigación, y $500,000 para la Technology Transfer Office (TTO), encargada de la protección de propiedad intelectual, licenciamiento de tecnologías y apoyo a la creación de empresas derivadas.

Los restantes $3.3 millones se dirigirán a emprendimiento e innovación, con $2.8 millones para la aceleradora Parallel18 y $500,000 para el programa SBIR/STTR, administrado por Colmena66.

Se estima que con estos fondos será posible impactar 46 proyectos de investigación y desarrollo en distintas etapas, en comparación con los 13 proyectos que el Prstrt impactó en el pasado año fiscal, informó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

“En el DDEC esta asignación millonaria se concibe como una herramienta de política económica. Las economías que logran sostener el crecimiento a largo plazo son las que invierten de manera deliberada en investigación, tecnología y emprendimiento innovador. Con esta subvención, además, avanzamos el objetivo fundamental de alinear las iniciativas del fideicomiso con las prioridades de política pública del gobierno para seguir madurando una estrategia integral y coherente de desarrollo económico”, afirmó Negrón Reichard.

Negrón Reichard enfatizó que la asignación está atada a indicadores de desempeño específicos para cada programa, incluyendo número de proyectos de investigación financiados, fondos federales apalancados, tecnologías licenciadas, empresas creadas o escaladas, capital privado levantado y empleos generados en Puerto Rico.

En los últimos años, desde el Fideicomiso, más de 162 investigadores han sido apoyados con aproximadamente $17 millones en subvenciones, lo que ha logrado un retorno de inversión cercano a $70 millones en fondos externos, patentes y contratos.

Por su parte, la ingeniera Lucy A. Crespo, principal oficial ejecutiva del Prstrt expresó que “esta asignación de $9.5 millones reafirma la confianza del gobierno en el rol transformador de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico de Puerto Rico”.

“Estos nuevos fondos nos permiten impulsar a tres de nuestros programas de los pilares de investigación y desarrollo y emprendimiento, lo que nos permite seguir invirtiendo en la propiedad intelectual del país”, subrayó Crespo.