Golpe para la alianza petrolera: Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron el martes que abandonarán la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1 de mayo, despojando al cártel petrolero de uno de sus mayores productores y debilitando aún más su influencia sobre el suministro y los precios mundiales del petróleo.

La decisión de los EAU se venía barajando desde hace tiempo, ya que en los últimos años se han opuesto a las cuotas de producción de la OPEP, que consideraban demasiado bajas, por lo que no han podido vender al mundo todo el petróleo que querían.

“Habiendo invertido fuertemente en la expansión de la capacidad de producción de energía en los últimos años, el panorama general es que los EAU han estado ansiosos por bombear más petróleo”, escribió Capital Economics en un análisis. “Los lazos que unen a los miembros de la OPEP se han aflojado”, dijo, sobre todo después de que Qatar se retirara del cártel en 2019.

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Es probable que también influya la política regional. Los EAU mantienen unas relaciones cada vez más frías con Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, por cuestiones políticas y económicas en Oriente Medio, incluso después de que ambos países fueran atacados por Irán, también miembro de la OPEP, durante la guerra.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

Impacto en los mercados mundiales

La retirada de los EAU de la OPEP no tendrá necesariamente efectos inmediatos en los mercados. Ello se debe a que el suministro mundial de petróleo está fuertemente limitado por la guerra de Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz, vía navegable por la que se transporta una quinta parte del suministro mundial de petróleo, incluida gran parte del de los EAU. El martes, el crudo Brent, de referencia internacional, cotizaba por encima de $111 el barril, es decir, más de un 50% por encima de su precio anterior a la guerra.

El poder de mercado de la OPEP ya había ido disminuyendo en los últimos años a medida que Estados Unidos aumentaba su producción de crudo. Arabia Saudí bombeaba más de 10 millones de barriles de petróleo al día antes de la guerra. Estados Unidos bombea más de 13 millones de barriles diarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido un crítico constante del cártel durante sus dos mandatos en la Casa Blanca.

Los EAU, que ingresaron en la OPEP a través de su emirato de Abu Dhabi en 1967, venían produciendo unos 3.4 millones de barriles de crudo al día justo antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Según los analistas, tiene capacidad para producir unos 5 millones de barriles diarios.

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En su anuncio del martes, realizado a través de su agencia de noticias estatal WAM, los EAU dijeron que también abandonarían el grupo más amplio OPEP+, que Rusia había liderado para intentar estabilizar los precios del petróleo.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de los EAU y la evolución de su perfil energético, incluida la aceleración de la inversión en la producción nacional de energía”, declaró el país, añadiendo que aportaría “producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado.”

La retirada de los EAU elimina a uno de los pocos miembros de la OPEP con capacidad para aumentar rápidamente la producción, según Jorge León, responsable de análisis geopolítico de Rystad Energy.

“Una OPEP estructuralmente más débil, con menos capacidad excedentaria concentrada dentro del grupo, tendrá cada vez más dificultades para calibrar la oferta y estabilizar los precios”, afirmó.

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Cada vez más enfrentados

Arabia Saudí y EAU compiten cada vez más por cuestiones económicas y políticas regionales, especialmente en la zona del mar Rojo. Los dos países habían luchado conjuntamente contra los rebeldes Houthi de Yemen, apoyados por Irán, en 2015. Sin embargo, esa coalición se rompió en recriminaciones a finales de diciembre, cuando Arabia Saudí bombardeó lo que describió como un cargamento de armas destinado a los separatistas yemeníes respaldados por EAU.

Con el aumento de las tensiones en los últimos meses, las emisoras saudíes establecidas desde hace tiempo en Dubái, centro económico de los EAU, se han retirado al reino.

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“Esta salida de la OPEP encaja también en la necesidad de los EAU de flexibilidad con los principales consumidores de energía, incluida una futura relación con China y una relación más competitiva con Arabia Saudí”, afirmó Karen Young, investigadora principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Aunque Arabia Saudí y la OPEP no reaccionaron de inmediato, el ministro emiratí de Energía, Suhail al-Mazrouei, insistió en que la decisión de su país no se debía a ninguna disputa con su vecino del Golfo.

“Llevamos años y años trabajando juntos. Tenemos el máximo respeto por los saudíes por liderar la OPEP”, declaró al-Mazrouei a la CNBC.

Sin embargo, EAU envió a su ministro de Exteriores en lugar de a su gobernante a una reunión de líderes de los países árabes del Golfo celebrada el martes en Yeda (Arabia Saudí), organizada por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Los EAU acogieron las negociaciones sobre el clima de la COP28 de las Naciones Unidas en 2023, una conferencia que concluyó por primera vez con el compromiso de casi 200 países de abandonar los combustibles fósiles que calientan el planeta. Pero los EAU siguen planeando aumentar su capacidad de producción en los próximos años, incluso mientras buscan más energía limpia en casa, una medida criticada por los activistas climáticos.

“La demanda de energía va a subir y subir y subir”, dijo el Secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en una conferencia sobre petróleo celebrada en Abu Dhabi en noviembre. “Hoy es el día de anunciar que no hay transición energética. Sólo hay adición de energía”.