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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“¿Ha cambiado Puerto Rico?" La pregunta que según Robert Mujica aún inquieta a inversionistas y agencias del exterior

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, reconoce avances en la percepción internacional, pero insiste en que sin reformas estructurales en impuestos y permisos no habrá certeza de transformación

27 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, sostuvo que inversionistas y agencias observan a Puerto Rico con interés. (Xavier Araújo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

“¿Ha cambiado Puerto Rico?”. Esa es la pregunta que, según Robert F. Mujica, director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), hacen las agencias e inversionistas extranjeros sobre Puerto Rico y que parece aún no tener una contestación definitiva.

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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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