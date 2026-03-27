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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“¿Ha cambiado Puerto Rico?" La pregunta que según Robert Mujica aún inquieta a inversionistas y agencias del exterior
El director ejecutivo de la Junta Fiscal, reconoce avances en la percepción internacional, pero insiste en que sin reformas estructurales en impuestos y permisos no habrá certeza de transformación
27 de marzo de 2026 - 11:10 PM