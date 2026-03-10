Hacienda desembolsa otra ronda de reintegros de más de $200 millones

El Departamento de Hacienda pagó otra ronda de reintegros que suman $203,646,696.

“Continuamos desembolsando reintegros correspondientes al ciclo contributivo 2026. Con estos nuevos pagos, ya hemos desembolsado un total de $1,303,964,707, que han impactado a 583,124 contribuyentes. En términos de los pagos aprobados hasta la fecha, estos números reflejan un aumento de $130,131,925 al compararlos con el ciclo contributivo pasado”, dijo el secretario de la agencia, Ángel Pantoja Rodríguez.

Hacienda informó en comunicado de prensa que ha recibido 679,267 planillas de contribución sobre ingresos de individuos. Pantoja Rodríguez recalcó que los trabajos del ciclo contributivo continúan desarrollándose según planificados y agregó que los contribuyentes se han asegurado de revisar la documentación y evidencias necesarias para que el procesamiento de las planillas se pueda completar sin mayores contratiempos.

“Creo que los contribuyentes están siendo diligentes y han respondido positivamente a nuestros esfuerzos de orientación a través de nuestras plataformas digitales en cuanto a la información, documentos y evidencia necesaria para el proceso de radicación de sus planillas. Esto facilita mucho el procesamiento. En el caso de las personas que ya radicaron su planilla y esperan un reintegro que aún no han recibido, les exhortamos a verificar su correspondencia en SURI, por si fuera necesario enmendar su planilla para corregir información o incluir alguna Forma W-2 o declaración informativa pendiente”, subrayó el secretario.

Pantoja Rodríguez agregó que Hacienda continuará monitoreando los mensajes de los contribuyentes a través de SURI y de las redes sociales oficiales para atender las situaciones particulares que surgen.

Asimismo, recordó que los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas continúan disponibles.

“Los contribuyentes que necesiten asistencia pueden coordinar citas en cualquiera de los tres centros ubicados en Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y Plaza del Caribe en Ponce. Además, hoy comenzamos nuestro programa de Ferias de Servicio, donde estaremos atendiendo contribuyentes asalariados y pensionados, así como orientando sobre la reclamación del Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés), sujeto a los requisitos establecidos en la planilla federal. Durante marzo estaremos realizando 17 Ferias de Servicio en 13 municipios, y próximamente publicaremos el calendario correspondiente al mes de abril”, declaró.