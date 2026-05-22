Hacienda desembolsa sobre $245 millones adicionales del alivio contributivo

A un día desde que iniciaron los desembolsos del alivio contributivo, la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunciaron la aprobación de otras dos nóminas del “Cheque para ti”, que suman sobre $245 millones adicionales.

El pago deberá comenzar a reflejarse en las cuentas bancarias de los contribuyentes beneficiados en los próximos días. Con entre el primer desembolso de $100.3 millones y esta nueva nómina ya se estarían beneficiando 589,857 contribuyentes.

La meta es que se termine de desembolsar el alivio a los 690,000 elegibles antes de que acabe mayo, la próxima semana.

“El compromiso de mi administración con los ciudadanos es desembolsar el Cheque para ti rápidamente para que tengan ese dinero adicional a su disposición. El miércoles pasado enviamos una primera nómina de pagos por unos $100.3 millones y estamos anunciando la aprobación de otras dos por sobre $245.2 millones, lo que aumenta los desembolsos a $345.6 millones aproximadamente”, indicó la gobernadora.

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González Colón aseguró que continuará trabajando para que se implemente una reforma contributiva, de modo que el alivio sea permanente.

“Como dije ayer en el mensaje de situación ante la Legislatura, la intención de mi gobierno es que este alivio contributivo sea permanente y eso se logrará con la reducción de las tasas contributivas. Voy a continuar impulsando el proyecto para que ustedes tengan más dinero en sus bolsillos”, subrayó.

Por su parte, el secretario Pantoja Rodríguez recordó que los contribuyentes que ya recibieron el alivio, corresponden a planillas procesadas.

“Estimamos que la gran mayoría de los pagos de planillas procesadas elegibles, deben aprobarse la próxima semana, al mismo tiempo seguimos trabajando con las planillas pendientes de culminar su procesamiento. Recuerden que cada planilla que termine su procesamiento se va a evaluar y si es elegible, recibirá un pago adicional al reintegro regular, de ser el caso”, mencionó el titular de Hacienda.

Pantoja Rodríguez agregó que los contribuyentes con pagos de alivio aprobados recibirán una notificación en su cuenta de SURI anunciando el depósito o el envío de su pago, junto a información del recálculo de la suma aprobada. Los pagos se reflejarán en los próximos días, según la institución bancaria.

También recordó que sigue disponible el enlace en SURI hasta el próximo 30 de octubre de 2026. Deben ingresar su información bancaria los contribuyentes que no recibieron reintegro por depósito directo en la Planilla 2025. Si la persona no posee cuenta bancaria o no la registra a través del enlace, el pago del alivio se emitirá mediante cheque a la dirección postal registrada en el Departamento.

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