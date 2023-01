Ya pronto se les acabará “el pan de piquito a los incumplidores contributivos”, expresó el secretario de Hacienda al anunciar la implementación del manejador de créditos contributivos (MCC), una nueva herramienta tecnológica que promete fiscalizar la otorgación, venta y reclamación de dichos créditos.

En conferencia de prensa, el titular Francisco Parés, indicó que la plataforma es una de las nuevas adiciones que se le ha hecho al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) y estará disponible a partir de mañana miércoles.

“Esto marca un hito en la historia de los créditos contributivos”, lo que, según él, permitirá allegar más fondos y eventualmente reducir las tasas impositivas a los contribuyentes.

La inversión en la herramienta fue de $300,000, pero tendrá la capacidad de allegar, al menos, entre $60 y $70 millones adicionales en créditos más reclamados.

“No ha habido un secretario de Hacienda que le pueda ofrecer al pueblo de Puerto Rico la especificidad de los créditos contributivos… esa falta de especificidad va en detrimento del Departamento y es receta para el incumplimiento de los contribuyentes en la isla”, sostuvo Parés.

Las principales agencias que administran los créditos contributivos son el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Turismo y el Departamento de Hacienda. Ahora no serán estas agencias las que administren de manera individual estos créditos, sino que lo hará Hacienda.

Los créditos contributivos reclamados contra la contribución sobre ingresos, representan un promedio de $270 a $280 millones anualmente, según el Tax Expenditure Report de 2023.

El secretario explicó que los créditos contributivos que administrará el MCC son créditos por inversión, y no incluyen incentivos que se reclaman en la planilla de individuos, como el crédito por trabajo, el crédito senior o por contribución retenida, entre otros.

Indicó que menos del 2% de los contribuyentes reclaman créditos contributivos en su planilla de contribución de ingresos. Pero, ello representa grandes sumas de dinero que el gobierno deja de recibir todos los años.

Debido a la falta de fiscalización hay créditos que son reclamados por dos o tres personas distintas a la misma vez, o que deducen cantidades superiores a las que tenían derecho, entre otras irregularidades.

La Oficina del Inspector General ya había indicado en algunos de sus informes que había poca fiscalización en la reclamación de los créditos contributivos en la isla. Esto, es algo con lo que Parés ha coincidido.

“Esto no se regulaba en lo absoluto. Es un regimen que no se fiscalizaba absolutamente nada. Ahora, con este mecanismo, pasamos de no fiscalizar nada a fiscalizarlo todo”, sostuvo el secretario.

La herramienta digital, que tiene el potencial de fiscalizar hasta $500 millones en créditos contributivos, permitirá registrar la otorgación de estos créditos, la fecha de vencimiento, la compraventa y la reclamación de estos.

Si la herramienta detecta alguna irregularidad levantará banderas que serán atendidas de inmediato por personal del Departamento, y estos le enviarán una notificación al contribuyente.

El MCC permitirá además que Hacienda pueda insertarse en el mercado de compra de créditos contributivos. Eso es algo que se evaluará caso a caso, ya que la herramienta permite hacer ese análisis del comportamiento de los distintos créditos, dijo el secretario.

“El Departamento de Hacienda tiene que hacer mejor trabajo fiscalizando todos los componentes del sistema contributuvo”, agregó el funcionario, quien aseguró que gracias a las mejoras en la fiscalización se han superado los estimados de recaudos en los pasados años, y así lo harán este año también.