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Hacienda ha desembolsado casi $390 millones para el “Cheque para ti”

En total, han realizado pagos a 628,147 contribuyentes desde que comenzó el desembolso el pasado 20 de mayo

5 de junio de 2026 - 4:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El estimado es que el programa de alivio contributivo – aprobado en ausencia de una reforma contributiva - beneficiará a aproximadamente 690,000 contribuyentes, con un impacto económico de alrededor de $554 millones. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El gobierno ha destinado casi $390 millones para pagar el cheque único que se comenzó a enviar a los contribuyentes que cualifiquen.

El Departamento de Hacienda informó en comunicado de prensa que el gobierno aprobó $43 millones adicionales, lo que eleva la cifra total de desembolsos para pagar este cheque a $389.4 millones. En total, han realizado pagos a 628,147 contribuyentes desde que comenzó el desembolso el pasado 20 de mayo.

La nómina más reciente fue aprobada ayer jueves por $22,329,994, correspondiente a 19,399 contribuyentes adicionales.

“Como prometimos, ya hemos desembolsado la mayoría de los pagos del Cheque para Ti. Los pagos ya alcanzan los $389,413,453 y sobrepasan los 620,000 ciudadanos impactados. Todavía tenemos planillas pendientes por recalcular, principalmente las que no han culminado su procesamiento. Exhortamos a los ciudadanos a verificar sus cuentas en SURI para atender cualquier requerimiento y puedan ser evaluados para optar por el cheque de alivio”, dijo la gobernadora Jenniffer González Colón en comunicado de prensa.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez explicó, por su parte, que la agencia está “en una etapa avanzada del desembolso del alivio contributivo y aseguró que cada planilla que termine su procesamiento se va a evaluar y si es elegible, recibirá un pago adicional al reintegro regular, de ser el caso”.

“Los ciudadanos que no han ingresado su información bancaria para depósito directo, todavía están a tiempo. Unos 85,367 contribuyentes ya proveyeron su información en el enlace que sigue disponible en SURI. El depósito directo es la forma más rápida y segura de recibir su dinero y recordamos que aún pueden hacer el ejercicio”, declaró el secretario.

De no registrarse la información bancaria, el funcionario aseguró que se enviará el pago del alivio mediante cheque a la última dirección postal registrada en el departamento.

Pantoja Rodríguez recordó a los contribuyentes no compartir su información sensitiva.

La gobernadora junto a los líderes legislativos. Presidente del Senado junto a la gobernadora.Gobernadora de Puerto Rico.
1 / 33 | FOTOS: Las caras durante el Mensaje de Situación de Jenniffer González. La gobernadora junto a los líderes legislativos. - Ramon "Tonito" Zayas

“Hacienda no solicita información a través de correos electrónicos. En el caso del alivio contributivo, la solicitud de información bancaria se hace a través de sus cuentas en nuestra plataforma SURI. Fuera de esa gestión no tienen nada más que hacer”.

El estimado es que el programa de alivio contributivo – aprobado en ausencia de una reforma contributiva - beneficiará a aproximadamente 690,000 contribuyentes, con un impacto económico de alrededor de $554 millones.

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