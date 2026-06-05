Hacienda ha desembolsado casi $390 millones para el “Cheque para ti”

El gobierno ha destinado casi $390 millones para pagar el cheque único que se comenzó a enviar a los contribuyentes que cualifiquen.

El Departamento de Hacienda informó en comunicado de prensa que el gobierno aprobó $43 millones adicionales, lo que eleva la cifra total de desembolsos para pagar este cheque a $389.4 millones. En total, han realizado pagos a 628,147 contribuyentes desde que comenzó el desembolso el pasado 20 de mayo.

La nómina más reciente fue aprobada ayer jueves por $22,329,994, correspondiente a 19,399 contribuyentes adicionales.

“Como prometimos, ya hemos desembolsado la mayoría de los pagos del Cheque para Ti. Los pagos ya alcanzan los $389,413,453 y sobrepasan los 620,000 ciudadanos impactados. Todavía tenemos planillas pendientes por recalcular, principalmente las que no han culminado su procesamiento. Exhortamos a los ciudadanos a verificar sus cuentas en SURI para atender cualquier requerimiento y puedan ser evaluados para optar por el cheque de alivio”, dijo la gobernadora Jenniffer González Colón en comunicado de prensa.

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El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez explicó, por su parte, que la agencia está “en una etapa avanzada del desembolso del alivio contributivo y aseguró que cada planilla que termine su procesamiento se va a evaluar y si es elegible, recibirá un pago adicional al reintegro regular, de ser el caso”.

“Los ciudadanos que no han ingresado su información bancaria para depósito directo, todavía están a tiempo. Unos 85,367 contribuyentes ya proveyeron su información en el enlace que sigue disponible en SURI. El depósito directo es la forma más rápida y segura de recibir su dinero y recordamos que aún pueden hacer el ejercicio”, declaró el secretario.

De no registrarse la información bancaria, el funcionario aseguró que se enviará el pago del alivio mediante cheque a la última dirección postal registrada en el departamento.

Pantoja Rodríguez recordó a los contribuyentes no compartir su información sensitiva.

1 / 33 | FOTOS: Las caras durante el Mensaje de Situación de Jenniffer González. La gobernadora junto a los líderes legislativos. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 33 FOTOS: Las caras durante el Mensaje de Situación de Jenniffer González La gobernadora junto a los líderes legislativos. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“Hacienda no solicita información a través de correos electrónicos. En el caso del alivio contributivo, la solicitud de información bancaria se hace a través de sus cuentas en nuestra plataforma SURI. Fuera de esa gestión no tienen nada más que hacer”.