El Departamento de Hacienda sometió este martes al Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos dos enmiendas al reglamento propuesto por esa agencia federal para regular la condición contributiva de multinacionales con operaciones en el extranjero.

En una carta dirigida a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y al subsecretario auxiliar de Política Contributiva, Mark J. Mazur, el secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Parés Alicea, solicitó aclarar la política contributiva federal para que el nuevo reglamento “Guidance Related to the Foreign Tax Credit” (REG-101657-20) no sea aplicable a Puerto Rico.

Específicamente y aparte de pedir una audiencia con la secretaria Yellen para discutir el asunto, Parés Alicea pidió al Tesoro federal que tome en cuenta la relación contributiva especial que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos desde 1954.

A tono con ello, Parés Alicea pidió a Yellen que excluya a los contribuyentes corporativos estadounidenses haciendo negocios en la isla -como serían las farmacéuticas y los fabricantes de dispositivos médicos- del alcance de la nueva reglamentación.

También solicitó que cuando se trate de un territorio o posesión de Estados Unidos, cualquier cambio al proceso para determinar qué se considera “una contribución en lugar de impuestos” cobre vigencia tres años después de la entrada en vigor del nuevo reglamento.

La movida de Parés Alicea busca comprar tiempo con el gobierno federal a fin de que Puerto Rico sustituya la que ha sido su principal fuente de recaudos por más de una década: la Ley 154 de 2010. El estatuto impuso un arbitrio de 4% sobre las compras que multinacionales estadounidenses hacen a sus filiales en la isla. Cada año, dicho arbitrio aporta aproximadamente unos $2,000 millones o el 20% de los recaudos al Fondo General.

El reglamento que sonó las alarmas

El año pasado, luego de que la administración de Donald Trump aprobara la ley federal de Recorte de Impuestos y Creación de Empleos de 2017, que recortó marcadamente las tasas contributivas corporativas a nivel federal, el IRS emitió el borrador del Reglamento 101657-20 para definir los criterios que aplicarán a la hora de que estas empresas tomen créditos por sus operaciones fuera de suelo estadounidense.

El reglamento, sin embargo, no hizo una distinción entre países extranjeros y Puerto Rico -que si bien pertenece a Estados Unidos, es una jurisdicción “extranjera” para fines contributivos.

En una mesa redonda con periodistas este miércoles, Parés Alicea indicó que al publicarse el borrador del reglamento en controversia, Hacienda decidió ser proactivo para aclarar la situación de la isla, incluso antes que el sector privado lo hiciera.

Parés Alicea insistió en que la agencia tributaria federal no tenía intención de perjudicar a la isla y que el reglamento propuesto no fue pensado para la situación contributiva de Puerto Rico. Sostuvo que el reglamento busca aclarar la situación de multinacionales, particularmente en el nicho de tecnología que ahora están obligadas a pagar impuestos en jurisdicciones extranjeras. Ese sería el caso, por ejemplo, de la llamada tasa Google en Europa.

Lo que el Tesoro pidió a Puerto Rico

Mientras el IRS trabajaba en dicho reglamento y en otras tantas determinaciones, el Tesoro estadounidense también verbalizó a la administración de Ricardo Rosselló Nevares en varias ocasiones su interés de que Puerto Rico identificara otro método para sustituir el llamado arbitrio del 4%, cosa que El Nuevo Día reportó en varias ocasiones.

Parés Alicea subrayó que en sus encuentros con el exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a Puerto Rico nunca se le impuso un plazo de seis meses para encontrar un mecanismo alterno a lo dispuesto en la Ley 154 de 2010. Pero el funcionario aceptó que el secretario Mnuchin solicitó que Puerto Rico diera “alternativas” al gobierno federal para prescindir de la Ley 154.

Aunque Parés Alicea indicó que el nuevo reglamento federal y la Ley 154 no están relacionados, en la práctica, tienen algo en común: sea en Europa o en Puerto Rico, las empresas estadounidenses pagan impuestos y reclaman esos pagos como créditos en su planilla federal.

En términos generales, cuando la multinacional reclama un crédito en la planilla federal lo hace por las contribuciones que pagó en la jurisdicción extranjera sobre los ingresos que generó allí.

Pero cuando se trata de la Ley 154, la multinacional -que no tiene presencia o un nexo claro operacional en la isla- reclama al IRS un crédito contra el arbitrio que pagó a Hacienda sobre una compra a su filial en la isla “en lugar” de una contribución por los ingresos que generó en el territorio estadounidense.

En el 2011, cuando el gobierno de Luis G. Fortuño aprobó el arbitrio, el IRS determinó que no cuestionaría los créditos por la Ley 154. Ahora, esa es la puerta que el IRS quiere cerrar como ha confirmado Parés Alicea e incluso, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Parés señala que el arbitrio afecta el desarrollo del sector industrial

Parés Alicea se mostró esperanzado en que el IRS acoja las enmiendas al reglamento al tiempo que reveló que Hacienda tiene interés en impulsar varias enmiendas a las normativas locales.

En ese sentido Parés Alicea reconoció que Ley 154 de 2010 ha sido “un lastre” a la expansión de operaciones manufactureras en la isla.

Parés Alicea sostuvo que por un lado, el sector industrial en Puerto Rico no tiene “certeza” en sus operaciones ante el riesgo de que el IRS deje de reconocer el arbitrio del 4%. Al presente, sobre una treintena de manufactureras están sujetas al arbitrio, pero el 75% de los recaudos provienen de apenas una decena de estas empresas.

Por el otro lado, el funcionario explicó que la normativa aplicable al arbitrio de 4% limita a las multinacionales para que estas puedan ampliar sus operaciones de manufactura en Puerto Rico.

Al presente, cuando las foráneas pagan el arbitrio a Hacienda, dijo Parés Alicea, este aplica sobre el valor total del producto aunque este no se haya manufacturado en su totalidad en Puerto Rico. A manera de ejemplo, una píldora puede fabricarse en una planta en la isla, pero la cubierta que se aplica a la píldora para proteger su integridad o para que facilite su ingesta se realiza en otra planta fuera de Puerto Rico.

Parés Alicea dijo que si la normativa al arbitrio fuera enmendada, ello podría redundar en que algunas de estas empresas aumenten sus líneas de producción en Puerto Rico.

Esos cambios irían de la mano con otros dos ajustes, la tasa aplicable sobre regalías que paga el sector industrial y la contribución sobre ingresos que la manufacturera paga en Puerto Rico, según los decretos contributivos que haya pactado con el gobierno territorial. Parés Alicea entiende que el plazo de tres años permitiría a Puerto Rico “balancear” la carga contributiva de las empresas de una manera más adecuada y de la forma “más neutral” al fisco, es decir, sin que se afecten los recaudos que Hacienda recibe en la actualidad.

El contador público agregó que Hacienda ha estado en conversaciones con la JSF de manera tal que la normativa sobre el arbitrio pueda contener esas distinciones, pero indicó que todavía no ha tenido éxito con el organismo fiscal.