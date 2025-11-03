Opinión
3 de noviembre de 2025
Economía
Hacienda supera los $2,000 millones en recaudos durante el primer trimestre

Según el secretario de la agencia, los recaudos “están dentro de las expectativas establecidas en el Plan Fiscal”

3 de noviembre de 2025 - 2:30 PM

De acuerdo con el Departamento de Hacienda y el secretario, Ángel L. Pantoja Rodríguez, el total de recaudos entre julio y septiembre fue de $2,658.9 millones. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los ingresos netos al fondo general para el primer trimestre del año fiscal en curso, supusieron un aumento de $104.7 millones al compararlo con las proyecciones de recaudos para este periodo. De acuerdo con el Departamento de Hacienda y el secretario, Ángel L. Pantoja Rodríguez, el total de recaudos entre julio y septiembre fue de $2,658.9 millones.

“Los resultados en términos de recaudos para este primer trimestre están dentro de las expectativas establecidas en el Plan Fiscal. En gran medida, el desempeño supera las proyecciones, particularmente en la contribución sobre ingresos de individuos, lo cual supera lo estimado en $71.3 millones”, indicó Pantoja Rodríguez en comunicado de prensa.

Los recaudos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sumaron $415.6 millones, superando lo proyectado en $35.3 millones (o un 9.3% más).

“Nuestro enfoque, como nos ha encomendado la gobernadora, sigue siendo mantener una ejecución presupuestaria prudente y fortalecer los mecanismos de análisis y fiscalización para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo del año fiscal. Continuaremos vigilantes al comportamiento de los distintos sectores conforme evolucione el entorno económico”, añadió Pantoja Rodríguez.

El titular destacó que el Departamento de Hacienda monitorea las variables económicas y los ingresos fiscales, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en aras de mantener el presupuesto balanceado.

Departamento de HaciendaPresupuesto de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
