Hacienda supera los $2,000 millones en recaudos durante el primer trimestre

Los ingresos netos al fondo general para el primer trimestre del año fiscal en curso, supusieron un aumento de $104.7 millones al compararlo con las proyecciones de recaudos para este periodo. De acuerdo con el Departamento de Hacienda y el secretario, Ángel L. Pantoja Rodríguez, el total de recaudos entre julio y septiembre fue de $2,658.9 millones.

“Los resultados en términos de recaudos para este primer trimestre están dentro de las expectativas establecidas en el Plan Fiscal. En gran medida, el desempeño supera las proyecciones, particularmente en la contribución sobre ingresos de individuos, lo cual supera lo estimado en $71.3 millones”, indicó Pantoja Rodríguez en comunicado de prensa.

Los recaudos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sumaron $415.6 millones, superando lo proyectado en $35.3 millones (o un 9.3% más).

“Nuestro enfoque, como nos ha encomendado la gobernadora, sigue siendo mantener una ejecución presupuestaria prudente y fortalecer los mecanismos de análisis y fiscalización para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo del año fiscal. Continuaremos vigilantes al comportamiento de los distintos sectores conforme evolucione el entorno económico”, añadió Pantoja Rodríguez.

