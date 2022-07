El Equipo de Mediación que intenta completar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha solicitado a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, que conceda una tercera extensión de tiempo en ese proceso de negociación.

Específicamente y ante lo que parece ser “un progreso material” en las negociaciones, los jueces mediadores Shelley C. Chapman, Brendan L. Shannon y Robert D. Drain solicitaron a Swain que aplace hasta el próximo 15 de agosto, la entrega de un informe para establecer cómo se litigarán las controversias en torno a los bonos de la AEE o la presentación de un Plan de Ajuste (PDA) para esa corporación o los términos financieros que servirían de punto de partida para completar la reestructuración de la utilidad.

Si es necesario, dicho plazo se extendería hasta el próximo 9 de septiembre. El período de tiempo adicional, según la solicitud del Equipo de Mediación, serviría para propósitos de su participación en cualquier asunto secundario o en la redacción del borrador de términos.

Al presente, según la orden más reciente de Swain, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene hasta el próximo 1 de agosto para informar qué pasará con la reestructuración de la AEE.

De inmediato, en una moción separada, la JSF solicitó a Swain que conceda el plazo solicitado por el Equipo de Mediación.

Pero también señaló que el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) y la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), así como el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) no están de acuerdo con el aplazamiento. Mientras, los bonistas, aseguradores municipales de la corporación pública no habían expresado una posición al pedido de los jueces mediadores.

La JSF pidió más tiempo a medida que crece el encono ciudadano por los aumentos constantes en el costo de la electricidad en Puerto Rico y se arrecian las críticas contra el operador de la red eléctrica, LUMA Energy.

“La (JSF) cree que se ha logrado progreso con los tenedores y aseguradoras municipales (que garantizan) de los bonos de la AEE, particularmente con la estructura de ciertos valores que serían emitidos como parte de cualquier PDA consensual”, reza la moción de la JSF, suscrita por Paul V. Possinger, abogado de Proskauer Rose, el asesor legal principal del organismo.

En nombre de su cliente, Possinger reiteró a Swain que lo conveniente es conceder más tiempo al proceso de mediación sin la distracción que supondría comenzar un litigio en torno a la validez de la deuda pública de la AEE o el derecho y prioridad que alegan tener los bonistas de la corporación pública.

“Las partes continúan trabajando duro para desarrollar soluciones creativas para acortar la brecha económica entre estas”, reza la moción de la JSF.

Desde la perspectiva de la JSF, las negociaciones han tomado mucho tiempo porque existen ”marcadas diferencias” de tipo legal y económico en torno a los bonos de la AEE, que rondan unos $9,000 millones en principal.

La JSF no ofreció garantía alguna de que las negociaciones sean exitosas, pero sostuvo que se negocia “de buena fe”.

El mes pasado, los trabajadores y jubilados de la AEE mostraron reparos con extender las negociaciones porque en la práctica, no había habido interacción alguna entre la JSF y estos acreedores.

En esta ocasión, reza la moción de la JSF, los abogados del organismo fiscal junto al Equipo de Mediación estarían formulando propuestas para estos grupos, así como los fondos de inversiones que representan las líneas de crédito para la compra de combustible o “fuel lenders”.

Según la JSF, si se concede la extensión de tiempo, la JSF continuaría sus contactos con las distintas partes en mediación.

Swain otorgó a las partes unas 24 horas, es decir, hasta el 28 de julio a las cinco de la tarde hora local para expresarse y la JSF tendría hasta el mediodía del 29 de julio para una réplica final. Luego de ese plazo, la jueza a cargo del proceso de bancarrota de Puerto Rico bajo la ley federal Promesa, tomará una decisión, según la orden emitida a esos efectos.