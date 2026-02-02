Junta Fiscal aprueba préstamo de $45 millones para vivienda asequible en Bayamón

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la solicitud de un préstamo de $45 millones para la construcción de un complejo de vivienda asequible en Bayamón, consta en una carta firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo del cuerpo a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico.

La transacción consiste en un préstamo solicitado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) al Banco Popular de Puerto Rico para ayudar a financiar la construcción del proyecto.

El financiamiento daría paso a la construcción de Apolonia Apartments, un complejo de 138 unidades de dos a tres habitaciones cada una, con infraestructura de banda ancha, gimnasio, centro comunal y cumplirían con el código de Edificio Verde.

“La Junta Fiscal aprueba la transacción de deuda propuesta en los términos descritos en los Materiales de Apoyo conforme a la Sección 207 de (la Ley) Promesa, con las observaciones señaladas en esta carta”, dijo la Junta Fiscal a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

PUBLICIDAD

La propuesta representa el decimonoveno proyecto de vivienda asequible que utiliza este tipo de estructura de financiamiento presentado para revisión bajo la Sección 207 de PROMESA y aprobado por la JSF. Se trata de un proyecto de vivienda subsidiada, por lo cual, las unidades están disponibles para ciertos participantes.

La comunicación de la JSF fue en respuesta de una carta enviada el 22 de septiembre de 2025 por Aafaf para solicitar el visto bueno del organismo federal sobre la solicitud de financiamiento de construcción para vivienda asequible.

Gobierno carece de un plan

En diciembre pasado, la Junta Fiscal expresó sus preocupaciones relacionadas con los costos de los proyectos, por lo que se reunió con la Aafaf, la AFV y el Departamento de la Vivienda para discutir más a fondo, tanto la transacción específica como la estrategia más amplia para vivienda asequible en la isla.

No obstante, en la comunicación el organismo federal compartió tres observaciones puntuales, siendo la primera la falta de un plan estratégico a largo plazo para el desarrollo de vivienda asequible.

“Ni la HFA (AFV) ni el DOH (Vivienda) parecen tener un plan táctico robusto y multianual, y han señalado una participación limitada de inversionistas en la isla”, lee la carta.

“Una estrategia clara a largo plazo atraerá a los mejores proponentes al proceso de subasta, garantizando una competencia saludable en costos y maximizando la cantidad de unidades desarrolladas bajo el programa”, continuó el documento.