Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 06:46 PM
S&P 500
6915.61
0.03%
·
Dow Jones
49098.71
-0.58%
·
Nasdaq
23501.24
0.28%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Junta Fiscal aprueba préstamo de $45 millones para vivienda asequible en Bayamón

El organismo autorizó la transacción, pero criticó la ausencia de un plan para el desarrollo de vivienda en la isla

2 de febrero de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la carta, firmada por Robert F. Mujica, director de la JSF, se señala que el gobierno carece de un plan estratégico a largo plazo para el desarrollo de vivienda asequible. (Xavier Araújo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la solicitud de un préstamo de $45 millones para la construcción de un complejo de vivienda asequible en Bayamón, consta en una carta firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo del cuerpo a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico.

RELACIONADAS

La transacción consiste en un préstamo solicitado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) al Banco Popular de Puerto Rico para ayudar a financiar la construcción del proyecto.

El financiamiento daría paso a la construcción de Apolonia Apartments, un complejo de 138 unidades de dos a tres habitaciones cada una, con infraestructura de banda ancha, gimnasio, centro comunal y cumplirían con el código de Edificio Verde.

“La Junta Fiscal aprueba la transacción de deuda propuesta en los términos descritos en los Materiales de Apoyo conforme a la Sección 207 de (la Ley) Promesa, con las observaciones señaladas en esta carta”, dijo la Junta Fiscal a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

La propuesta representa el decimonoveno proyecto de vivienda asequible que utiliza este tipo de estructura de financiamiento presentado para revisión bajo la Sección 207 de PROMESA y aprobado por la JSF. Se trata de un proyecto de vivienda subsidiada, por lo cual, las unidades están disponibles para ciertos participantes.

La comunicación de la JSF fue en respuesta de una carta enviada el 22 de septiembre de 2025 por Aafaf para solicitar el visto bueno del organismo federal sobre la solicitud de financiamiento de construcción para vivienda asequible.

Gobierno carece de un plan

En diciembre pasado, la Junta Fiscal expresó sus preocupaciones relacionadas con los costos de los proyectos, por lo que se reunió con la Aafaf, la AFV y el Departamento de la Vivienda para discutir más a fondo, tanto la transacción específica como la estrategia más amplia para vivienda asequible en la isla.

No obstante, en la comunicación el organismo federal compartió tres observaciones puntuales, siendo la primera la falta de un plan estratégico a largo plazo para el desarrollo de vivienda asequible.

“Ni la HFA (AFV) ni el DOH (Vivienda) parecen tener un plan táctico robusto y multianual, y han señalado una participación limitada de inversionistas en la isla”, lee la carta.

“Una estrategia clara a largo plazo atraerá a los mejores proponentes al proceso de subasta, garantizando una competencia saludable en costos y maximizando la cantidad de unidades desarrolladas bajo el programa”, continuó el documento.

Asimismo, la JSF exhortó al gobierno a que establezca políticas y procedimientos claros que atiendan el proceso de comparación y verificación de costos en cualquier proyecto, y que desarrolle un sistema centralizado de supervisión fiscal y programática de los programas LIHTC y CDBG.

Tags
Junta de Supervisión FiscalAutoridad para el Financiamiento de la ViviendaAutoridad de Asesoría Financiera y Agencia FiscalDepartamento de la Vivienda fondos federalesBanco Popular
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: