Aumentará el crédito por trabajo este año

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reconsideró su postura sobre el ajuste por inflación del Crédito por Trabajo (EITC) para el año contributivo 2025 y se mostró receptiva a que la modificación que beneficiaría a miles de contribuyentes pueda aplicarse.

En una carta enviada este viernes al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, informó que la carta circular que había rechazada en octubre de 2025 ahora queda “aprobado con observaciones”.

La Junta Fiscal explicó que reconsideró su decisión luego de enterarse de un acuerdo entre el Tesoro federal y el gobierno de Puerto Rico que define los parámetros para financiar el EITC, y reconoció que su rechazo podía afectar ese acuerdo.

“Debido a que el acuerdo no fue compartido previamente con nosotros, la (JSF) desconocía que su decisión podía afectar potencialmente el acuerdo. Por lo tanto, tras la reconsideración, la (JSF) designa la Reglamentación Propuesta como ‘Aprobada con Observaciones’”, reza la carta de Mujica.

Beneficio muy oneroso

A pesar de que la JSF reconoció que el EITC es una de las herramientas más efectivas para aumentar la participación laboral en el sector formal y reducir la pobreza, señaló que el programa se convirtió en uno de los gastos más grandes del gobierno.

Originalmente, se pretendía que el costo total del programa fuera de $800 millones, compartido entre el gobierno federal ($600 millones) y el Fondo General de Puerto Rico ($200 millones). Sin embargo, el costo real en el primer año excedió $1,000 millones, y el programa ha seguido creciendo dramáticamente desde entonces.

El costo total en 2025 excederá $1,500 millones, con el gobierno local financiando más de la mitad del costo total, o casi $800 millones, según la JSF.

“Los costos del EITC son una combinación de decisiones administrativas y de fiscalización, y la tendencia de aumentos continuos debe atenderse. El programa ahora es uno de los EITC más costosos del país, tanto en costo total como per cápita. También representa uno de los gastos más significativos del Gobierno, costando más que las asignaciones del Fondo General al Departamento de Salud y a la Universidad de Puerto Rico, y casi tanto como el programa completo de Medicaid”, señala el documento.

La JSF estima que el ajuste por inflación propuesto para 2025 aumentaría el costo del programa en $72 millones adicionales sobre el nivel de 2024.

Con ese ajuste, más el aumento de participantes, el costo del EITC para el Fondo General podría subir a $783 millones para el año contributivo 2025.

Se estima que, este año, unos 725,000 contribuyentes soliciten el crédito.

La JSF recomendó apretar la fiscalización, mencionando mecanismos como visitas de “due diligence” y “knock and talk”, para reducir fraude o mala práctica.