La Autoridad de los Puertos proyecta invertir sobre $640 millones en muelles y aeropuertos

“Mientras más infraestructura tengamos, más oportunidades vamos a tener de desarrollo”.

Con esas palabras, Tom Vincent, el presidente del Comité de Transportación y Logística de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, avaló la inversión en ciernes de $640 millones en fondos federales para la reconstrucción de muelles y aeropuertos alrededor de la isla.

La inversión, que ejecuta la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), también vislumbra $70 millones adicionales en fondos estatales.

Los proyectos van desde los aeropuertos de San Juan, Ceiba y Aguadilla hasta las instalaciones aeroportuarias de Vieques e Isla Grande.

Además, los proyectos incluyen mejoras en los muelles de carga en Puerto Nuevo y la rehabilitación del muelle 15 en Puerta de Tierra, entre otros.

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De acuerdo con la APPR, la construcción de la mayoría de los proyectos comenzarían entre 2026 y 2027.

Además, en un aparte con este diario, el director de la mencionada corporación pública, Norberto Negrón, agregó que el Requerimiento de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para estudiar la viabilidad de nuevos muelles de carga y pasajeros en Toa Baja y Cataño está en curso.

“Más puertos nos da más resiliencia. Ya lo vivimos durante María, que en lo que el Coast Guard determinó que el puerto de San Juan era utilizable, pues transcurrió un tiempo. Eso nos dio la dirección de que tenemos que tener el plan A, plan B, plan C”, apuntó Vincent, copresidente de Prime Air, durante el tercer Supply Chain & Logistics Summit, que este año exploró Oportunidades y desafíos “en un entorno impredecible”.

Aunque las necesidades en el área marítima son evidentes por las condiciones en las que se encuentran los principales muelles de carga en manos del gobierno, un reciente informe de la Oficina de Contraloría General (GAO, por sus siglas en inglés) destacó que Puerto Rico necesita mejoras en la infraestructura aeroportuaria de San Juan.

Asimismo, la isla necesitaría ampliar las vías de acceso y aumentar el personal de inspección en todos sus aeropuertos principales: Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde; Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla; y Mercedita (PSE), en Ponce.

Según el informe de la GAO, en el periodo analizado, el SJU dominó el movimiento de carga aérea. Empero, el BQN experimentó una reducción de 69% y el PSE tuvo una actividad mínima.

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En esa dirección, el director de la APPR aseveró que el objetivo del gobierno es convertir al aeropuerto de Aguadilla en un “hub de logística”.

Para ello, recordó, la gobernadora Jenniffer González creó el año pasado el Grupo de Trabajo sobre Carga Aérea en busca de aprovechar la segunda extensión de dos años al waiver concedido por el gobierno estadounidense.

“Queremos que Aguadilla se convierta en el hub logístico de Puerto Rico de carga aérea. Aunque el (aeropuerto) Luis Muñoz Marín ya hace su operación, nosotros tenemos la oportunidad de utilizar a Aguadilla para aumentar esa huella”, reclamó Negrón.

“Tenemos varias compañías alrededor del aeropuerto de Aguadilla, a Hewlett Packard, a Lilly (Eli Lilly). Tenemos la oportunidad de que Aguadilla se convierta en ese hub de carga aérea. Nosotros poder vender a Puerto Rico de esa manera, tenemos que tener las facilidades. Cuando yo me reúno con estos concesionarios, sea de la industria marítima y sea de la industria aérea, lo primero que nos dicen pero hay que invertir y yo les digo las inversiones están aquí”, añadió.

Pese a los retos que enfrenta el sector de logística, Vincent sostuvo que Puerto Rico tiene un ecosistema “envidiable”.

“Tenemos probablemente uno de los ecosistemas de logística más robustos del mundo. O sea, no solamente el Caribe. Si nos comparamos con otras jurisdicciones, las capacidades que nosotros tenemos aquí, los estándares de calidad, infraestructura y equipo. Sí, siempre hay oportunidades de mejoría, pero tenemos un ecosistema con capacidades a nivel global. No envidiamos ninguno de los otros”, expresó.

Además de las inversiones en infraestructura, sostuvo que las oportunidades están relacionadas a la capacitación de los participantes del sector.