La Casa de la Moneda de Filadelfia prensará hoy el último centavo

Filadelfia - En 1793, con un penique se podía comprar una galleta, una vela o un caramelo. Hoy en día, muchos se guardan en cajones o frascos de cristal y básicamente se tiran a un lado o se coleccionan como recuerdos de la suerte.

Pero su suerte está a punto de agotarse.

La Casa de la Moneda de Filadelfia acuñará el miércoles su último penique en circulación, ya que el presidente ha cancelado la moneda de 1 céntimo porque el coste de fabricación es superior a su valor.

El presidente Donald Trump ha ordenado su desaparición a medida que los costes suben a casi 4 céntimos por penique y la valoración de 1 céntimo se queda algo obsoleta.

La Casa de Moneda de Estados Unidos fabrica monedas de un céntimo en Filadelfia, la cuna del país, desde 1793, un año después de que el Congreso aprobara la Ley de la Moneda. Hoy circulan miles de millones, pero rara vez son imprescindibles para las transacciones financieras en la economía moderna o en la era digital.

PUBLICIDAD

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado monedas de un céntimo que literalmente nos cuestan más de 2 céntimos”, escribió Trump en un post en Internet en febrero, mientras los costes seguían subiendo. “¡Esto es un despilfarro!”.

Aun así, mucha gente siente nostalgia por ellos, los considera afortunados o divertidos de coleccionar. Y algunos minoristas han expresado su preocupación en las últimas semanas a medida que se agotaban las existencias y se acercaba el final de la producción. Afirman que la retirada ha sido abrupta y no ha venido acompañada de directrices del gobierno federal sobre cómo gestionar las transacciones de los clientes.

Algunos redondeaban los precios a la baja para no defraudar a la gente, otros rogaban a los clientes que trajeran el cambio exacto y los más creativos repartían premios, como una bebida gratis, a cambio de un montón de céntimos.

“Llevamos 30 años abogando por la abolición del céntimo. Pero este no es el camino que queríamos”, declaró el mes pasado Jeff Lenard, de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia.

Algunos bancos, mientras tanto, empezaron a racionar los suministros, un resultado un tanto paradójico del esfuerzo por hacer frente a lo que muchos consideran un exceso de monedas. En el último siglo, aproximadamente la mitad de las monedas acuñadas en las cecas de Filadelfia y Denver han sido peniques.

Se esperaba que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el Tesorero, Brandon Beach, estuvieran en Filadelfia el miércoles por la tarde para la tirada final de producción. El Departamento del Tesoro espera ahorrar 56 millones de dólares al año en materiales al dejar de fabricarlos.

PUBLICIDAD

Pero siguen teniendo una mejor relación coste-valor de producción que la moneda de cinco centavos, cuya fabricación cuesta casi 14 céntimos. En comparación, la moneda de diez céntimos cuesta menos de 6 céntimos y la de 25 céntimos, casi 15 céntimos.

---