La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha requerido al gobernador Pedro Pierluisi y su equipo de trabajo tomar una postura definitiva en torno a los beneficios de pensión de los empleados públicos que piensa reconocer, en especial, a policías y maestros, y con ello, precisar qué uso dará a los nuevos fondos asignados al programa Medicaid.

En cartas separadas, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y el presidente del organismo, David Skeel, insistieron en la necesidad de que haya claridad en las propuestas que considera el Ejecutivo, de cara a la certificación de un nuevo plan fiscal y mientras, se aguarda por una decisión de la jueza Laura Taylor Swain en torno al Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.

En esencia, a juzgar por las misivas, el gobierno habría propuesto en las nuevas versiones del plan fiscal cubrir ciertos programas con las nuevas asignaciones federales. Pero a su vez, propone cubrir otras iniciativas con los fondos que serían liberados y a su vez, cubrir los beneficios de pensión que proveen las Leyes 80, 81 y 82 de 2020.

El pasado lunes, la JSF demandó a Pierluisi para impedir que el mandatario implemente las leyes en controversia.

En esencia, el organismo fiscal entiende que a lo largo de varias décadas, los estatutos costarían unos $3,000 millones que Puerto Rico no posee. Como resultado, permitir su implementación impediría la confirmación del PDA.

La carta más reciente fue enviada hace dos días, cuando Jaresko cuestionó a los directores ejecutivos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) acerca del anuncio del gobierno para que los miembros de la Uniformada ya jubilados participen del programa Vital.

“El gobierno propone financiar esta ampliación de beneficios (a los policías) utilizando fondos previamente asignados para Medicaid. Sin embargo, el gobierno ha hecho otras propuestas para utilizar esos mismos fondos de diversas maneras”, indicó Jaresko.

La carta del 22 de diciembre había sido precedida por otra con fecha del 20 de diciembre pasado en la que Jaresko indicó a la OGP que unas 16 reasignaciones presupuestarias solicitadas al organismo fiscal luego de liberalización de los fondos de Medicaid eran distintas a las que se habían indicado en la versión más reciente de los cambios propuestos al plan fiscal.

Las reasignaciones solicitadas por el gobierno el pasado 17 de diciembre van dirigidas al Centro Cardiovascular, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y hasta el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Sin embargo, según Jaresko, cuando el gobierno radicó su revisión del plan fiscal 16 días antes para utilizar los ahorros que se darían con las nuevas asignaciones de Medicaid a la isla, el gobierno habría solicitado en dicho plan utilizar los fondos para otros fines.

El mismo día en que Jaresko cuestionaba las inconsistencias en el uso de fondos y la JSF demandaba a Pierluisi, Skeel había escrito otra misiva al director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero.

En esta, Skeel señalaba -en el contexto de las negociaciones que habían sostenido las partes por orden de la jueza Swain- que la JSF solicitó al gobierno que mantuviera las Leyes 82 y 83 -que afectan a policías y maestros- en suspenso hasta que se produjera un fallo judicial y se informara de ello a los empleados públicos afectados.

“Su carta muestra claramente que el gobierno tiene la intención de implementar la Resolución Conjunta (RC) 33 y la Ley 80 a pesar del acuerdo expresado (de no implementación”, escribió Skeel a Marrero.

Skeel recordó a Marrero que en junio pasado, la JSF advirtió que no consentía la implementación de los estatutos, en especial de la Ley 80, pero alegó que el funcionario nunca contestó.

“Dado que tales gastos no están contemplados en el plan fiscal, para implementar la RC 33 y la Ley 80 se necesitaría una reprogramación para la cual la (JSF) no ha recibido una solicitud y no ha otorgado su consentimiento”, indicó Skeel al señalar que los ahorros que alega el gobierno son “ilusorios”.

La JSF informó a este diario que el pasado miércoles, el gobierno cumplió el plazo para presentar las revisiones al plan fiscal certificado, pero no pudo confirmar si se subsanaron las supuestas deficiencias.

El gobierno tenía hasta ayer para presentar sus comentarios a la orden de aclaración de las conclusiones de hecho y derecho que, según la JSF, justifican el PDA del gobierno central.

Al cierre de la edición, el expediente de los Casos de Título III no reflejaba tal radicación.