La Marina transfiere otras 355 cuerdas de terreno en Roosevelt Roads a Puerto Rico

El Departamento de la Marina de Guerra de Estados Unidos (U.S. Navy) formalizó la transferencia de tres parcelas adicionales a favor de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA), como parte del proceso de redesarrollo de la antigua base naval ubicada en Ceiba.

Carlos J. Ríos Pierluisi, director ejecutivo de la LRA y secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) anunció la transferencia en comunicado de prensa.

“La acción responde al mecanismo federal de Economic Development Conveyance (EDC), mediante el cual la Marina estadounidense determina el momento en que cada propiedad cumple con los requisitos para ser transferida a la autoridad de redesarrollo local”, se informó en comunicado.

“Cada propiedad que el U.S. Navy transfiere a la (LRA) representa un avance tangible en el redesarrollo de Roosevelt Roads que estamos impulsando como parte del programa de gobierno en la administración de la nuestra gobernadora Jenniffer González Colón“, indicó Ríos Pierluisi.

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El funcionario agregó que las transferencias corresponden “a un proceso establecido por el gobierno federal, y nuestra responsabilidad es recibirlas, administrarlas estratégicamente y prepararlas para que se conviertan en oportunidades de inversión, crecimiento económico y creación de empleos para Puerto Rico”.

Con la transferencia anunciada este miércoles, la LRA amplía el conjunto de propiedades bajo su administración como parte del EDC.

A la fecha, la Marina ha transferido aproximadamente 3,307 acres (3,400 cuerdas) a Puerto Rico. Otros 345 acres (355 cuerdas) continúan sujetos al proceso federal de investigación, remediación ambiental y cierre de áreas específicas, previo a su eventual traspaso, conforme al calendario establecido por la Marina de los Estados Unidos, se informó. La base en Ceiba cerró oficialmente en 2004.

La Marina informó que continúa realizando avances en estas labores, lo que permitirá que las parcelas pendientes sean transferidas progresivamente a la LRA una vez se completen los requisitos ambientales y regulatorios aplicables.

“Como directora del Base Realignment and Closure Program (BRAC, por sus siglas en inglés), mi equipo y yo estamos profundamente comprometidos con trabajar de la mano con la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads (LRA), las agencias ambientales y nuestros socios locales para lograr que este proceso de redesarrollo sea un rotundo éxito”, comentó por su parte, Liz Barris, directora de BRAC.

Según Barris, hasta la fecha, la Marina estadounidense ha transferido a Puerto Rico, el 93% de los terrenos elegibles en Roosevelt Roads.

Barris, quien según el comunicado de prensa, visitó la antigua base naval el martes, describió como “impresionante”, la nueva terminal de ferry que sirve a las islas municipios de Vieques y Culebra y aseguró que el cuerpo castrense continúa apoyando el redesarrollo de la otrora instalación militar, lo que debe redundar en beneficios para la región este de la isla.

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Por su parte, Ríos Pierluisi dijo que “Roosevelt Roads es uno de los proyectos de desarrollo económico más importantes para el futuro de Puerto Rico”.

Aseguró que la transferencia de terrenos al gobierno puertorriqueño fortalece la capacidad de la isla “para atraer inversión, impulsar nuevos proyectos y crear oportunidades para nuestra gente”.

Ríos Pierluisi dijo además que la antigua Base Naval Roosevelt Roads es “un activo estratégico” para la prosperidad de la región este todo Puerto Rico”.

Una investigación de Negocios de El Nuevo Día publicada hace tres años, reveló que desde el cierre de Roosevelt Roads hace unas dos décadas, el gobierno de Puerto Rico ha propuesto y anunciado anunciado múltiples iniciativas de desarrollo en la zona sin que ningún proyecto sustancial se haya completado o prosperado.