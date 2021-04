El presidente de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (Uitice), Héctor Reyes, emitió una carta a la matrícula del sindicato indicando que ante la renuencia del gobernador Pedro Pierluisi a cancelar el contrato de LUMA Energy, el acuerdo es “una buena opción” para quienes voluntariamente deseen unirse al operador privado de la red eléctrica.

En una comunicación circulada este lunes, Reyes indicó que se ha reunido en varias ocasiones con la gerencia de LUMA y han visto los equipos que el operador hará disponibles a los trabajadores de la empresa, los que opinó, contribuirían a realizar las tareas requeridas con menos riesgo.

“Queremos decir que LUMA ha sido clara en que quiere contar con una representación sindical para que represente a los trabajadores y han dicho que cuando llegue ese momento negociarán de buena fe”, indicó Reyes al indicar que han confirmado que Quanta Services, una de las matrices de LUMA cuenta con sindicatos en otros centros de trabajo de la empresa con sede principal en el estado de Texas.

PUBLICIDAD

“El expediente de Quanta Services en temas de seguridad habla por sí solo. Confiamos en que esa ética de seguridad se va a cumplir en Puerto Rico bajo LUMA”, indicó Reyes en su misiva.

Hace poco más de una semana, los principales ejecutivos de Quanta Services y ATCO Ltd. dijeron a El Nuevo Día que desde el primer día anticipaban que la fuerza laboral de LUMA será unionada.

El respaldo de la Uitice supone un espaldarazo a LUMA, empresa seleccionada por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) para operar la red eléctrica y las áreas de servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por espacio de 15 años.

“En cuanto a las ofertas de empleo que los compañeros han estado recibiendo de LUMA, podemos decir que son ofertas competitivas. En la mayoría de los casos, los salarios son mayor al que reciben ahora como empleados de la AEE, no obstante, siempre tiene la opción de seguir escalando otras posiciones y no han recibido aumentos salariales, los cuales en la AEE hace más de once años que no han recibido aumentos”, indicó Reyes.

Según el líder sindical, la oferta de LUMA incluye plan médico, dos planes de retiro, vacaciones, licencia por enfermedad, entre otros.

Reyes instó a los empleados de la AEE que decidan permanecer en el gobierno a que sean estos quienes gestionen la transferencia a otras agencias, pues de lo contrario, se exponen a que sea el gobierno el que les ubique.

PUBLICIDAD

“Estamos muy atentos al llamado proceso de movilización a las agencias de gobierno. En cuanto reciban su oferta si no están de acuerdo con la misma porque no es lo que ustedes solicitaron, se comunican con nosotros que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos”, reza la carta de Reyes.

La Uitice es el segundo sindicato con más afiliados al interior de la AEE y su decisión se distancia abismalmente de la postura adoptada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), gremio que instruyó a su matrícula a no aceptar ninguna oferta de LUMA.

LUMA debe comenzar a operar la red eléctrica a partir del próximo 1 de junio, pero hasta mediados de este mes se desconocía cuántos empleados de la AEE han aceptado trabajar en la empresa.

La jueza Laura Taylor Swain, quien preside el proceso de bancarrota de la AEE, tiene ante su consideración una moción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que el contrato de LUMA se considere un gasto administrativo bajo el proceso de Título III.

De aprobarse, LUMA cobrará mensualmente casi el doble de lo que cobra en la actualidad, habida cuenta que la reestructuración de la AEE no se ha completado.

La Utier ya se opuso al pedido de la JSF. La moción del organismo fiscal permitiría que LUMA gane unos $115 millones más gastos reembolsables gracias a un acuerdo suplementario que tendría una vigencia de 18 meses.