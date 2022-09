Los reportes de gestión que cada mes presenta LUMA Energy son muestra fehaciente de que la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) no está capacitada para fiscalizar el contrato del operador eléctrico, a juicio del Representante del Consumidor en la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa.

Según Torres Placa, a Puerto Rico se le acaba el tiempo para asegurar un servicio eléctrico confiable, a menos que la Legislatura y la administración de Pedro Pierluisi tomen acciones concretas de cara al próximo fin del acuerdo suplementario bajo el que opera LUMA.

Asimismo, el ingeniero opinó que el gobierno no debe continuar adelante con la APP de los activos de generación de la AEE, pues entregar la flota generatriz a un operador privado sin corregir las deficiencias legales y administrativas existentes implicará repetir en esa gestión los errores en el contrato de Operación y Mantenimiento (O&M) de LUMA.

Este viernes, El Nuevo Día reveló que según fuentes de este diario, el comité a cargo de decidir la APP de generación, seleccionó a Encanto Power LLC, propiedad de New Fortress Energy (NFE), como la empresa que tendría a su cargo la flota generatriz. La AAPP no contestó un pedido de información en el tema.

Swain da un nuevo chance en el proceso de quiebra

Mientras tanto, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprobó a pedidos del Equipo de Mediación y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aplazar por cuarta ocasión, la fecha límite para que el organismo complete las negociaciones con los diversos grupos de acreedores de la AEE.

Concretamente, Swain extendió las negociaciones hasta el próximo 16 de septiembre, período que servirá para que la semana próxima, el Equipo de Mediación de la AEE celebre una ronda de negociaciones en persona, según la orden de la jueza.

A pesar de la reiterada oposición del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), Swain también ordenó que las negociaciones, y por ende, la fecha límite para que la JSF presente un informe al tribunal acerca del proceso de reestructuración, puedan extenderse hasta el próximo 30 de septiembre, de ser necesario.

La AEE no tiene facultad sobre LUMA

De acuerdo con Torres Placa, a pesar de que la AEE es la entidad que contrata con LUMA Energy, cuando se aprobó la ley para transferir las operaciones de la utilidad pública a gestores privados, la Legislatura, quitó a la AEE la facultad para supervisar el contrato y la transfirió a la AAPP.

“Es LUMA quien se debe a la AEE”, dijo Torres Placa cuando este diario preguntó si LUMA ha expresado a la junta de gobierno de la que es parte que tiene problemas de comunicación y falta de cooperación por parte de la corporación pública.

Esta semana, El Nuevo Día también reveló que, durante el pasado año, en sus informes de gestión ante la AAPP, LUMA ha documentado un supuesto patrón de trabas e inacciones de parte de la AEE que han limitado su capacidad para operar la red eléctrica.

Entre otras cosas, LUMA ha planteado que la AEE lleva un año sin implementar los acuerdos para establecer las responsabilidades que tendrá el operador hacia las áreas de generación fósil y generación hidroeléctrica.

Asimismo, a juzgar por los informes de LUMA de los pasados 13 meses, el sistema de generación se encuentra en una situación crítica, que contribuyó a unos 259 incidentes o fallas en esa área operacional versus 41 fallas en las líneas de transmisión, distribución y subestaciones bajo la gestión del consorcio.

“ Esto refuerza que la AAPP como organización, más allá de quién la dirija, no está remotamente capacitada para administrar un contrato como este ” Tomás Torres Placa, representante del Consumidor en la junta de gobierno de la AEE

Informes de poco valor

Grosso modo, los informes de LUMA abarcan cuatro constantes: la misión dada al operador, un resumen de las ventas de electricidad, otro de “las fallas” del sistema, una narrativa de las pesquisas o pedidos de información desde la Legislatura y un detalle de los litigios en los que LUMA es parte o podría verse afectado por el proceso bajo el Título III de Promesa.

Pero según Torres Placa, la bitácora de supuestos incidentes que LUMA ha levantado en su primer año de gestión directa de la red eléctrica es una comparación “entre chinas y elefantes” y en lugar, de explicar las razones detrás de los sistemas que tiene a su cargo, LUMA ha procurado justificarse con una lista de argumentos que obran en contra de la AAPP como fiscalizador del contrato.

A manera de ejemplo, Torres Placa indicó que el informe mensual adolece de datos claves para analizar el desempeño de LUMA. Entre estos, la frecuencia y duración de las interrupciones, cuánto costó operar la red eléctrica cada mes y detalles de los proyectos de mejoras que se han llevado a cabo, cuáles de estos se financian con fondos estatales y cómo avanza el plan de reconstrucción de la red pactado con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) como resultado del huracán María.

A su vez, Torres Placa criticó que el informe de LUMA describa como “interrupciones” (outages), eventos que suceden de ordinario en cualquier flota generatriz del mundo.

El ingeniero recordó que LUMA también tiene el control del despacho de energía, una competencia que según denunció el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) hace un año, nunca debió entregarse al operador. Según el O&M, LUMA es la entidad responsable de determinar si es necesario un evento de relevo de carga y por ende, debe explicar el impacto de estos eventos en los consumidores y en el funcionamiento de todo el sistema.

“Una máquina puede tener una salida forzada, eso pasa todo el tiempo, pero eso no significa que no haya capacidad (para atender la demanda) o que se interrumpa el servicio. Pero cuando una línea se cae, o cuando tienes los eventos del (pasado) 6 de abril, eso sí deja a los abonados sin luz”, dijo Torres Placa.

Agregó, de igual forma, que es frecuente que una unidad produzca menos energía de la capacidad que tiene, lo que en la jerga técnica se conoce como “derate”, pero eso se compensa con la generación de otras unidades y no debe interpretarse como una falla de generación.

Torres Placa reconoció que en la segunda mitad del 2021 se produjeron diversos eventos en la flota generatriz, pero aseguró que ese no fue el caso durante los primeros seis meses del 2022 y las interrupciones del servicio eléctrico, ya en nivales inaceptables bajo la AEE, se han agravado con la entrada de LUMA.

En ese sentido, el ingeniero sostuvo que si la AAPP supiera y tuviera pericia suficiente para fiscalizar a LUMA, la agencia habría solicitado al operador, “desde su primer reporte y no ahora, al cabo de 13 informes”, ampliar el contenido de los informes mensuales que le son requeridos contractualmente.

“Esto refuerza que la AAPP como organización, más allá de quién la dirija, no está remotamente capacitada para administrar un contrato como este… Insisto, la AAPP no puede ser la entidad que administre este contrato. Punto, no lo es. Debe administrarlo la AEE con sus luces y sus sombras”, dijo Torres Placa.

Un riesgo privatizar la generación

Ante la situación y habida cuenta que podría darse un acuerdo en el proceso de quiebra de la AEE en o antes del próximo 30 de noviembre, cuando termina el acuerdo suplementario, Torres Placa instó a la Legislatura a enmendar cuanto la Ley 120 de 2018, específicamente el capítulo cinco, para dar a la AEE la autoridad para fiscalizar el contrato.

“El cambio en la ley, para devolver las facultades de negociación y administración del contrato a la AEE, le toca a la Legislatura, pero al gobernador (Pierluisi) le toca requerir, exigir y demandar un cambio en la gerencia, en la administración de LUMA porque es obvio que las personas que están tomando decisiones en Puerto Rico no tienen la pericia, no tienen el conocimiento. No se trata de operar un sistema en Nueva York o Canadá, es gente que conozca las particularidades de nuestro sistema”, dijo Torres Placa al agregar que el gobierno también debe tomar medidas para asegurarse de que LUMA tenga el personal fijo necesario para operar la red.

El Nuevo Día preguntó a Torres Placa si ante los traspiés con el contrato y la fiscalización de LUMA, los problemas del sistema eléctrico podrían resolverse con una APP en generación. A ello, el ingeniero respondió en la negativa.

“Si tuviera esa consideración ante mí, mi voto sería en contra. Hay una incertidumbre con el flujo de combustible a nivel mundial, lo que tiene una inherencia directa en la generación. Lo mejor es esperar a que esa crisis pase para evaluar cualquier alternativa en el manejo de esas unidades. El momento es inadecuado”, dijo Torres Placa.

El ingeniero recordó que antes de que la APP de generación llegue a la junta de gobierno de la AEE, la selección del operador debe ser aprobado en la junta de directores de la AAPP, donde dos representantes del interés público tienen el poder de vetar la transacción.

Acto seguido, el ingeniero agregó que en términos de financiación, el contrato de generación implica que se pagará un cargo similar al que LUMA recibe y ello, va a tener un impacto en la tarifa que pagará el consumidor.

“No podemos añadir presiones adicionales al costo que ya pagamos”, dijo Torres Placa al recordar que la AEE todavía no tiene un plan de ajuste confirmado y que tal reestructuración conlleva aumentos en la factura.