Mañana comienzan los desembolsos del “Cheque para ti”

Unos 221,381 contribuyentes serán los primeros en recibir el pago del alivio contributivo, lo que equivale a un desembolso inicial de $100.3 millones, confirmaron la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez.

Los pagos se realizarán mañana, jueves. Se espera que el denominado como “Cheque para ti” beneficie a unos 690,000 contribuyentes en total.

“Miles de familias comenzarán a recibir a partir de mañana, jueves, el alivio mediante depósito directo o tienen un cheque en camino, según nuestro compromiso de enviar los pagos antes de terminar este mes de mayo. Este alivio representa un apoyo para atender las necesidades de nuestra gente”, comunicó la gobernadora.

Asimismo, González Colón añadió que Hacienda continuará enviando pagos diariamente durante los próximos siete días laborables, hasta pagar el total de los desembolsos que se estimó en $554 millones.

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Los indicios de que comenzarían los desembolsos comenzaron durante la mañana de este miércoles cuando comenzó a aparecer el balance correspondiente al cómputo del alivio contributivo en las cuentas de SURI.

Comienza a aparecer el balance del alivio contributivo, según una fuente de El Nuevo Día. (Suministrada)

La mandataria explicó que los primeros pagos del “Cheque para Ti” corresponden a planillas ya procesadas y aclaró que aquellas que Hacienda aún está procesando entrarán en el recálculo tan pronto finalicen su procesamiento. Destacó además que el pago del “Cheque para ti” se emitirá de forma separada a cualquier reintegro regular.

“Estamos satisfechos con el trabajo de programación y planificación realizado por el equipo del Departamento de Hacienda para poner en marcha este proceso. Continuamos trabajando diligentemente para que los pagos del Cheque para Ti se emitan de manera ágil y segura para beneficio de los contribuyentes elegibles”, expresó el secretario.

Por su parte, Pantoja Rodríguez indicó que los contribuyentes elegibles para el alivio recibirán una notificación de que ya se realizó el depósito o se envió a su dirección postal disponible, además de información relacionada con el recálculo de su alivio contributivo.

El pasado 11 de mayo, Hacienda puso a disposición de los contribuyentes que no incluyeron su información bancaria en la planilla de contribución sobre ingresos de 2025 un enlace en SURI para registrar la misma y, de resultar elegibles al alivio, recibir un depósito directo. Hasta el momento, 34,200 contribuyentes han registrado su información de cuenta bancaria.

El enlace estará disponible hasta el próximo 30 de octubre de 2026. Si la persona no posee cuenta bancaria o no la registra a través del enlace, el pago del alivio se emitirá mediante cheque y será enviado a la dirección postal registrada en el Departamento.

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Ante el significativo aumento de contribuyentes intentando entrar a su cuenta de SURI, el sistema reportó inconvenientes, lo que provocó problemas para aquellos negocios que no puedieron completar su planilla de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Pantoja, comunicó que no se penalizarán a aquellos negocios que no puedan completar su planilla de IVU.