Manuel Cidre: “Tenemos que quitarnos el miedo de pagar bien”

“Tenemos que quitarnos el miedo de pagar bien. Vamos a empezar a pagar bien para que ustedes vean que vamos a poder traer a Puerto Rico mucha diáspora que en este momento no viene para acá porque no ve la oportunidad” , indicó el secretario en un aparte con la prensa.

Aumentar las compras del gobierno federal

“ De los $900,000 millones que compra el gobierno federal, nosotros participamos como con $350 millones , que no es una mala cantidad. Son unas 450 empresas que le venden bienes, servicios y alimentos al gobierno federal. Pero $300 millones es un grano de arroz en un saco, así que la intención de esto es que más empresas, vean la posibilidad de venderle al gobierno federal”, indicó Cidre.

“Es importante que el pequeño y mediano comerciante vea la exportación como el final (objetivo) y no que el mercado local no pueda tener las capacidades de satisfacernos, porque no puede ser. Una isla de 100x35 necesita exportar”, subrayó.