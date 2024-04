“La inmensa mayoría de nosotros aspira a construir un futuro en Puerto Rico. La gente está apegada a Puerto Rico y le gusta vivir aquí, y si no fuera porque están buscando mejores salarios y mayores oportunidades, se quedarían aquí” , expresó Nolla como parte de las conclusiones del estudio cualitativo.

Por otro lado, 9 de cada 10 puertorriqueños opina que los gastos gubernamentales son excesivos , y el 51% cree que los programas de asistencia económica no han sido exitosos.

En contraste, según el economista, el gobierno no puede esperar a que ocurra una crisis para tomar decisiones.

“No es que debemos desmantelar el estado, es que debe haber una transición ordenada a un gobierno reformado y más pequeño, que no nos cueste los $13,000 millones que nos cuesta hoy. Eso es insostenible” , dijo Vélez.

La mayoría de los participantes también coincidió en que el gasto del gobierno no responde a las necesidades reales de las comunidades y que, incluso, los programas de bienestar social incentivan a los ciudadanos a no trabajar .

Los jóvenes prefieren irse

“Las generaciones más jóvenes son las que mayor cantidad de educación han recibido a través de su vida, mas no se sienten preparados para ser competitivos en el mercado laboral, y eso incluye la educación privada, la educación pública y la educación postsecundaria”, añadió.

El estudio reportó un deterioro en el sistema de educación pública, y personas entre los 18 y los 34 años manifestaron que la educación que recibieron no los preparó correctamente para el mercado laboral.

No obstante, 28% percibe a las empresas como “patrocinadores de la desigualdad” y privilegiados.

“Mi llamado es que los legisladores que no dominen el tema (del emprendimiento), no tienen que ser peritos, pero que se adentren, porque esto es sumamente importante para rescatar a la juventud. Tan alarmante fue para Colberg como para mí saber que muchos quieren irse a los Estados Unidos y no invertir en Puerto Rico”, comentó la senadora.