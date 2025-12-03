México aumentará 13% el salario mínimo en 2026

1 / 18 Violencia en el Zócalo: así se manifestaron durante protesta masiva frente al Palacio Nacional de México

Cientos de manifestantes se enfrentaron con integrantes de la policía en una protesta este sábado, en las inmediaciones del Palacio Nacional en Ciudad de México, en descontento hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

José Méndez