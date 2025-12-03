Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 05:37 PM
S&P 500
6760.08
0.82%
·
Dow Jones
47086.85
1.37%
·
Nasdaq
22987.57
0.51%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

México aumentará 13% el salario mínimo en 2026

El incremento situará el sueldo diario en unos $15.75

3 de diciembre de 2025 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en su primer discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) (Eduardo Verdugo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CIUDAD DE MÉXICO - México anunció el miércoles que el próximo año el salario mínimo aumentará 13%, con lo que se situará en 315.04 pesos por día, unos $15.75 dólares.

RELACIONADAS

Así lo acordó la comisión tripartita conformada por representantes del gobierno, los trabajadores y las empresas, indicó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante la conferencia presidencial matutina.

El incremento, que entrará en vigor el primero de enero del 2026, es levemente superior al que se aprobó para este año, que fue del 12% y llevó el salario mínimo diario a 279 pesos (unos $13.75 dólares). El salario mínimo actual alcanza para comprar 1.7 canastas básicas, que incluyen alimentos esenciales, productos de higiene y limpieza y artículos farmacéuticos básicos.

Cientos de manifestantes se enfrentaron con integrantes de la policía en una protesta este sábado, en las inmediaciones del Palacio Nacional en Ciudad de México, en descontento hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre banderas de ‘One Piece’ y la consigna “¡Fuera Claudia (Sheinbaum)!”, miles de mexicanos de todas las edades, pertenecientes a la llamada ‘Generación Z’, protestaron este sábado en la Ciudad de México para expresar su “hartazgo político”.​La insatisfacción generalizada de las generaciones más jóvenes está relacionada con los escándalos gubernamentales, la creciente dificultad para acceder a servicios y recursos básicos, y el deterioro del nivel de vida.
1 / 18 | Violencia en el Zócalo: así se manifestaron durante protesta masiva frente al Palacio Nacional de México . Cientos de manifestantes se enfrentaron con integrantes de la policía en una protesta este sábado, en las inmediaciones del Palacio Nacional en Ciudad de México, en descontento hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. - José Méndez

Asimismo, se aprobó para el 2026 un ajuste de 5% del salario mínimo diario para los trabajadores de la frontera de México con Estados Unidos que será de 440.87 pesos (unos $22).

El nuevo ajuste salarial sigue muy por debajo de los incrementos anuales que se aprobaron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que rondaron entre 15% y 22%.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el miércoles que el nuevo salario mínimo vaya a generar algún impacto sobre la inflación, que alcanzó en octubre una tasa anual de 3.57%.

¿Quién es Claudia Sheinbaum? México elige a su primera presidenta

¿Quién es Claudia Sheinbaum? México elige a su primera presidenta

Este fue el discurso de la mujer política que da de qué hablar alrededor del mundo.

Bolaños también informó que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los empresarios sobre un proyecto de reforma constitucional, que deberá aprobar el próximo año el Congreso, para reducir de manera progresiva la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en México, y prohibir la contratación de menores de edad.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsMéxicoSalarios
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: