Los servicios de salud a pacientes con enfermedades crónicas en etapas finales se han convertido, poco a poco, en una necesidad creciente en Puerto Rico al punto que estos representan alrededor de $142 millones en actividad económica y sostienen unos 1,417 empleos, según un análisis novel realizado por Estudios Técnicos, Inc. (ETI). Esto, a pesar de que la isla es la jurisdicción con la utilización más baja de servicios de hospicio entre pacientes fallecidos cubiertos por Medicare.