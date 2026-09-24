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prima:Millonario el impacto de los hospicios en Puerto Rico

El sector ya representa unos $142 millones en actividad económica, mientras escasean los profesionales para un servicio cada vez más necesario

24 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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En la imagen, Graham Castillo, presidente de Estudios Técnicos, y Ana Beatriz Torres, directora ejecutiva de Grace Health Puerto Rico. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Los servicios de salud a pacientes con enfermedades crónicas en etapas finales se han convertido, poco a poco, en una necesidad creciente en Puerto Rico al punto que estos representan alrededor de $142 millones en actividad económica y sostienen unos 1,417 empleos, según un análisis novel realizado por Estudios Técnicos, Inc. (ETI). Esto, a pesar de que la isla es la jurisdicción con la utilización más baja de servicios de hospicio entre pacientes fallecidos cubiertos por Medicare.

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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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