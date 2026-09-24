Millonario el impacto de los hospicios en Puerto Rico
El sector ya representa unos $142 millones en actividad económica, mientras escasean los profesionales para un servicio cada vez más necesario
24 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
24 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
Los servicios de salud a pacientes con enfermedades crónicas en etapas finales se han convertido, poco a poco, en una necesidad creciente en Puerto Rico al punto que estos representan alrededor de $142 millones en actividad económica y sostienen unos 1,417 empleos, según un análisis novel realizado por Estudios Técnicos, Inc. (ETI). Esto, a pesar de que la isla es la jurisdicción con la utilización más baja de servicios de hospicio entre pacientes fallecidos cubiertos por Medicare.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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