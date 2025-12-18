New Fortress consigue nueva moratoria para pagar a sus acreedores

New Fortress Energy (Nasdaq:NFE), la matriz de Genera PR, incumplió por segunda vez con el pago de su deuda corporativa, pero aproximadamente el 70% de sus acreedores le otorgaron un nuevo período de gracia, informó la gasífera en un reporte ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés).

En su informe al regulador bursátil, NFE informó que utilizará la segunda moratoria para “continuar avanzando” en las negociaciones para reestructurar su deuda corporativa con vencimiento en el 2029.

El pasado 15 de noviembre, NFE no efectuó el pago correspondiente a unos $2,700 millones en deuda corporativa. La millonaria cuantía, a su vez, es parte de un refinanciamiento de deuda que la gasífera puso en marcha el año pasado, cuando reconoció que encaraba problemas financieros para seguir operando (going concern). Entonces, NFE refinanció unos $2,400 millones y tomó otros $300 millones en deuda para financiar proyectos capitales e inyectar liquidez a la empresa. Las notas con vencimiento al 2029 conllevan una tasa de interés de 12%, según documentos de la empresa.

Tras el impago en noviembre, el pasado lunes, 15 de diciembre, NFE debió cumplir con el pago semianual de intereses, lo que tampoco ocurrió. Ahora, la nueva fecha de pago de la gasífera –según el informe ante la SEC- expira el próximo 9 de enero. El pago semianual de intereses ronda unos $160 millones.

En el informe ante la SEC, NFE reconoció que la deuda en controversia sería exigible, pero aseguró también que la moratoria le ha dado un nuevo respiro para modificar las condiciones de pago de sus obligaciones.

De igual forma, el pasado 12 de diciembre, NFE también modificó los términos de una línea de crédito obtenida en el año 2021 y en la que una entidad de nombre Natixis, sucursal de Nueva York, actúa como agente de colateral y administrador. En ese caso, la línea de crédito –que en principio estaba relacionada a unos $1,700 millones en préstamos con bancos y otras entidades para financiar la expansión de la empresa- contemplaba una reducción automática escalonada del capital que NFE podía tomar prestado. La doceava enmienda a la línea de crédito redujo a $195 millones, el capital que la gasífera tendría disponible bajo ese acuerdo de financiamiento.

En noviembre pasado, cuando NFE no pagó a sus acreedores, Fitch Ratings degradó el perfil crediticio de la gasífera.

En la escala analítica de Fitch, una clasificación CCC significa un riesgo “sustancial” o “chatarra” y la clasificación RD se refiere a un emisor de deuda que ha entrado en impago o en un intercambio de deuda, pero no ha entrado en un proceso formal de bancarrota, sindicatura o liquidación.

En lo que atañe a las notas de largo plazo que vencen en 2029, Fitch degradó la clasificación, de CCC a RD, y el Préstamo B que NFE también tomó el año pasado para salir de sus aprietos financieros, de CCC a C.

La casa crediticia entiende que, considerando historiales previos en instrumentos similares, los acreedores de las notas de largo plazo con vencimiento al 2029, apenas recuperarán entre el 31% y el 50% de lo adeudado por NFE, pues adjudicó una clasificación RR4.

Fitch también degradó las notas (es decir, los préstamos) de NFE que vencen en septiembre de 2026 con un cupón de 6.5% y otras notas que vencen en marzo de 2029 con un cupón de 8.75%, de la clasificación CCC- a C. En esas dos emisiones, Fitch adjudicó una clasificación de recobro RR5, es decir, que los acreedores de esos instrumentos apenas podrían recuperar entre 11 y 30 centavos de cada dólar prestado a NFE considerando intereses.