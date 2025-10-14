Opinión
14 de octubre de 2025
Nombran nueva vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales

La experimentada estratega en desarrollo económico Karen Mojica tomará las riendas ejecutivas de la PRMA tras el retiro de Yandia Pérez

14 de octubre de 2025 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva integrante de Industriales estudió Comunicación Pública, Derecho y Notaría en la Universidad de Puerto Rico, y durante más de 15 años laboró como periodista y editora de publicaciones impresas y digitales. (suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Karen Mojica Franceschi fue nombrada vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA, por sus siglas en inglés), anunció este martes Rafael Vélez Domínguez, presidente de la PRMA.

RELACIONADAS

Mojica Franceschi asumió el puesto que por los pasados cinco años ocupó Yandia Pérez, quien renunció el pasado 31 de julio para acogerse al retiro. Pérez se mantendrá como consultora de la asociación para asegurar el proceso de transición, confirmó la PRMA a El Nuevo Día.

Pérez fue la primera mujer en ocupar la vicepresidencia ejecutiva en los casi 100 años de la asociación industrial, siendo Mojica Franceschi la segunda fémina en asumir el cargo.

Previo a asumir la vicepresidencia ejecutiva de la PRMA, Mojica Franceschi fungía como directora de Desarrollo de Negocios y Stakeholder Affairs en Invest Puerto Rico, enfocándose directamente en la atracción de nuevos negocios e inversión, consolidando alianzas estratégicas para el país.

La abogada también ocupó posiciones estratégicas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Oficina de Incentivos Contributivos y Discover Puerto Rico.

“La incorporación de Mojica Franceschi es una acción estratégica no solo administrativa. Estamos inyectando una visión probada en el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la comunicación efectiva en el liderazgo de la asociación. Su pericia en entidades como Invest Puerto Rico y el DDEC nos permitirá fortalecer nuestra voz, asegurar alianzas cruciales e impulsar la competitividad de nuestros socios a un nuevo nivel”, expresó Vélez Domínguez.

La nueva integrante de Industriales estudió Comunicación Pública, Derecho y Notaría en la Universidad de Puerto Rico, y durante más de 15 años laboró como periodista y editora de publicaciones impresas y digitales

A juicio de Vélez Domínguez, este nombramiento “refuerza al equipo de liderazgo” de la asociación.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo el motor que impulsa la manufactura en la isla. Este liderazgo fortalecido será esencial para ejecutar una agenda que atienda las prioridades de nuestros socios, a la vez que honramos nuestra misión de 100 años: fomentar la diversidad empresarial, la colaboración y la competitividad de Puerto Rico”, subrayó el presidente de los Industriales.

