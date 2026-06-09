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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nueva entidad asumirá el control del hospital El Maestro

El Tribunal de Quiebras aprobó que la institución pase a manos de González Group LLC por $15.6 millones

9 de junio de 2026 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hospital El Maestro se acogió a la bancarrota tras acumular acreencias por $56.7 millones. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El juez del Tribunal de Quiebras federal, Enrique Lamoutte Inclán, aprobó este martes la transferencia de la gobernanza del hospital El Maestro a González Group LLC.

La transacción, que no es una una venta tradicional de activos en busca de proteger los fondos federales que recibió la institución para su reconstrucción, asciende a $15.6 millones.

Hasta ahora, la junta de directores del hospital es presidida por el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla.

Como parte del acuerdo, se reemplazarían los miembros y directores actuales del hospital por un nuevo organismo rector designado por Gonzalez Group.

“La transferencia de la gobernanza corporativa al cesionario constituirá una transferencia legal, válida y efectiva, y conferirá al cesionario todos los derechos, títulos e intereses sobre el deudor”, reza la orden del juez.

Aunque Lamoutte Inclán concedió su aval a la transacción, subrayó que la transferencia está sujeta a la aprobación del Plan de Reorganización de la deuda del hospital.

“La confirmación de un Plan de Reorganización constituye una condición previa indispensable para el cierre de la transacción”, puntualizó.

González Group LLC, que dirige el empresario puertorriqueño Christian González Ocasio, se dedica a la consultoría empresarial, la recaudación de fondos, la gestión de proyectos, entre otros, según el registro del Departamento de Estado.

Previamente, El Nuevo Día informó que el objetivo de González Group es reactivar las operaciones hospitalarias en la instalación que cerró sus puertas agosto de 2025.

González Group cuenta con un equipo de profesionales de la salud, incluyendo médicos y administradores con amplia experiencia en el sector, supo este medio.

El Maestro se acogió a la bancarrota tras acumular acreencias por $56.7 millones.

Al presentar su Declaración Informativa en febrero pasado, el hospital reconoció que evaluaba la transferencia de la gobernanza en busca de preservar los cerca de $150 millones que le asignó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

El hospital recibió el dinero en 2023 para atender los daños que causó el huracán María en su infraestructura.

Un año después, en 2024, FEMA confirmó a este diario que el hospital perdería los fondos si vendía la propiedad.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

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HospitalesQuiebrasQuiebras en Puerto Rico
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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