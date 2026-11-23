Nueva York - Wall Street abrió este lunes con fuertes subidas y el Dow Jones avanzaba un 2.78 %, hasta los 49.486 puntos, mientras que el S&P 500 ganaba un 5.05 % y el tecnológico Nasdaq un 7.27 %, en una jornada de rebote tras las pérdidas del viernes, marcada por el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq se disparaba hasta los 24.261 puntos, mientras que las acciones de Nvidia subían en torno a un 30 % después de que la compañía anunciara el regreso de Huang, apartado del cargo tras las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.