OCS investiga planes médicos por incumplir proceso de credencialización

La comisionada de seguros, Suzette M. Del Valle Lecároz, advirtió que investiga a los planes médicos para asegurar que cumplen con la ley a la hora de hacer los procesos de acreditación de los médicos.

En comunicado de prensa, la comisionada de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) alertó a los planes médicos a cumplir con el proceso de credencialización tal cual lo dice la ley.

“En nuestra oficina reconocemos las preocupaciones y frustraciones expresadas por los médicos y otros profesionales de la salud ante las dificultades que enfrentan durante los procesos de credencialización y contratación con las aseguradoras de salud”, expresó la comisionada.

Recordó que la Ley Núm. 73-2023 se aprobó “precisamente para simplificar y uniformar el proceso de credencialización, reducir la duplicidad de documentos y facilitar que los profesionales de la salud puedan completar su credencialización de manera más ágil y eficiente”.

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La OCS administra el Sistema de Credencialización Online (SICRO), una plataforma centralizada que permite a los proveedores presentar la información y documentación requerida mediante un formulario uniforme, accesible a las aseguradoras de salud.

“La legislación establece obligaciones específicas para las aseguradoras de salud, y es nuestro deber hacerlas cumplir. El uso del Formulario Uniforme de Credencialización es obligatorio para los planes médicos, las aseguradoras no pueden exigir al proveedor información adicional o distinta a la contemplada en el formulario uniforme, deben notificar al proveedor cualquier deficiencia en su solicitud dentro de los primeros 15 días de haberla recibido, y tienen que finalizar el proceso de verificación de credenciales dentro del término de 30 días a partir de la recepción de una solicitud debidamente completada”, afirmó la licenciada Del Valle Lecároz.

La comisionada aclaró que el proceso de contratación y afiliación de los planes médicos a sus redes de proveedores “es un proceso interno de estas entidades y es distinto del proceso de credencialización, y que este proceso no puede utilizarse para evadir las obligaciones establecidas por ley”.

Dejó saber que han recibido señalamientos sobre solicitudes duplicadas de documentación, requisitos adicionales y posibles dilaciones injustificadas en el proceso de contratación por parte de los planes médicos. Ante los señalamientos de irregularidades, la comisionada dejó saber que comenzó una investigación para examinar los procedimientos que utilizan las aseguradoras de salud en sus procesos de credencialización y contratación de proveedores.

“Como parte de esta iniciativa, estaremos citando a las aseguradoras de salud para examinar sus prácticas, reiterarles las obligaciones establecidas en la Ley Núm. 73-2023 y exigir que se eliminen aquellos requisitos o procedimientos que resulten contrarios a la legislación vigente”, indicó.

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Del Valle Lecároz advirtió que cualquier plan médico que incumpla con lo dispuesto en la Ley 73-2023 sobre credencialización se expone a multas administrativas de entre $500 a $10,000 por cada violación imputada, y sostuvo que la OCS ejercerá las facultades de fiscalización que le confiere el ordenamiento jurídico para procurar el cumplimiento de estas disposiciones y atender las prácticas que puedan estar afectando a los profesionales de la salud.

“Facilitar la credencialización de los profesionales de la salud también contribuye a fortalecer las redes de proveedores y mejorar el acceso de los pacientes a los servicios médicos que necesitan”, añadió.

Finalmente, exhortó a los médicos y demás proveedores de servicios de salud que estén enfrentando dificultades en sus procesos de credencialización, incluyendo solicitudes de documentos adicionales, duplicidad de requisitos o demoras injustificadas por parte de las aseguradoras, a comunicarse directamente con la OCS a través del correo electrónico de SICRO, credenciales@ocs.pr.gov.