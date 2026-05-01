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Oficina de Hacienda en Bayamón cerrará temporeramente

La oficina estará lista nuevamente para finales de mes, informó la agencia

1 de mayo de 2026 - 4:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, informó que la Oficina de Distrito de Bayamón cesará operaciones temporeramente desde el lunes, 4 de mayo, como parte de su proceso de relocalización dentro del mismo municipio. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, informó que la Oficina de Distrito de Bayamón cesará operaciones temporeramente desde el lunes, 4 de mayo, como parte de su proceso de relocalización dentro del mismo municipio.

Se proyecta que la nueva oficina esté disponible para finales del mes de mayo, según se informó en comunicado de prensa.

“Informo a los contribuyentes que utilizan los servicios del Distrito de Bayamón que la oficina ubicada en el Edificio Gutiérrez, en la carretera número 2, no estará en funciones a partir del lunes, 4 de mayo. Mientras completamos este proceso, recomendamos realizar sus gestiones en las oficinas más cercanas o a través de nuestras plataformas digitales”, expresó el secretario.

Pantoja Rodríguez explicó que están acondicionando “un espacio más cómodo y funcional, con mayor disponibilidad de estacionamiento, para atender el alto volumen de contribuyentes que utiliza esta oficina, estimado en cerca de 800 personas mensuales”.

“Las oficinas de distrito de Bayamón figuran entre las de mayor demanda. Con esta relocalización, buscamos ofrecer un espacio más adecuado que mejore la experiencia de servicio para todos los ciudadanos”, añadió.

Durante este periodo, los contribuyentes podrán acudir a las oficinas de Distrito más cercanas, incluyendo San Juan, Guaynabo, Naranjito y Barranquitas, o acceder al directorio completo de localidades a través de la página web del Departamento, hacienda.pr.gov, Sección de Servicios al Contribuyente.

En las oficinas de distrito se ofrecen servicios de colecturía, cobros y gestiones relacionadas con los Negociados de Auditoría Fiscal y de Impuesto al Consumo (IVU). Además, múltiples servicios están disponibles a través de SURI, mientras que los sellos de Rentas Internas pueden obtenerse mediante Hacienda Virtual, en la página web del Departamento o en la mayoría de las instituciones bancarias.

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