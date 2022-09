Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Consciente de la emergencia que vive Puerto Rico y anticipando que tras el paso de Fiona, habría escasez de diésel a medida que no se restableciera el servicio eléctrico, el mayorista Peerless Oil logró que una barcaza con dicho combustible se desviara para las costas de Peñuelas para traer el producto y ayudar en la crisis.

Luis Vázquez, gerente general de Peerless, confirmó la información a El Nuevo Día, y señaló que desde hace días, el gobierno de Puerto Rico tenía conocimiento de los trámites que hacía el mayorista y de que la embarcación, procedente del estado de Texas, llegaría a Peñuelas.

Ha transcurrido una semana desde que Peerless hizo el pedido de emergencia y desde que su suplidor -British Petroleum (BP)- hizo los trámites de rigor con el Departamento de Seguridad Interna o Homeland Security (DHS, por sus siglas en inglés)

Ahora, según Vázquez, si el gobierno federal no concede la dispensa a Puerto Rico en las próximas horas, el barco continuará su rumbo sin descargar el diésel que tanta falta hace en la isla.

De inmediato, y desde Washington, D.C., El Nuevo Día supo que la agencia federal y la Casa Blanca trabajan en el pedido.

De igual forma, la situación reaviva la controversia en torno a la restricciones que las leyes de cabotaje representan para Puerto Rico.

Movida proactiva

Al narrar lo ocurrido en los pasados días, Vázquez indicó que al ver que el huracán Fiona se encaminaba hacia Puerto Rico -sabiendo lo ocurrido durante el huracán María cuando también enfrentaron problemas con los abastos de combustible-, se comunicó con uno de sus suplidores para pedirle si podía adelantarle la entrega de diésel o podía conseguir algún barco que llegara antes de lo previsto en el itinerario.

Su suplidor, BP, contestó en la afirmativa y la empresa global solicitó la dispensa el pasado martes, señaló Vázquez. BP logró desviar un barco que salía de Texas y lo envió a Puerto Rico para ayudar con la emergencia. La embarcación tiene bandera de las Islas Marshall y por tanto, necesita una dispensa federal para atracar en la costa de Puerto Rico según lo requiere la Ley Jones.

Por tratarse de un cargamento procedente de un puerto en Estados Unidos a otro puerto en suelo estadounidense, en este caso Puerto Rico, la Ley Jones de cabotaje requiere que dicho transporte se efectúe en navíos de bandera americana.

El barco, que trae 300,000 barriles de diésel, destinará la carga para los clientes de Peerless, según Vázquez. Pero a su vez, indicó que la entrega de BP tiene también una solicitud de un suplidor de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que entregue diésel en la llamada Corco.

“Estimamos que sería como la mitad del cargamento (para cada uno), pero no puedo asegurarlo”, comentó el gerente general de Peerless.

Vázquez aseguró que él comunicó directamente al gobierno, la posible llegada del barco que arribó a Puerto Rico ayer, domingo y también comunicó a la administración de Pedro Pierluisi que espera otra entrega adicional de combustible para el próximo 28 de septiembre. Este envío, indicó Vázquez, también necesita el relevo de la Ley Jones, trámite que BP ya sometió al gobierno federal. Agregó que el viernes pasado, se comunicó con la oficina de Pierluisi y allí, le indicaron que tenían conocimiento de que se había pedido la dispensa.

“Yo estoy haciendo esto porque estamos preocupados por la falta de diésel en Puerto Rico. No podemos abrir la puerta a todo el mundo porque el inventario es limitado. Todos los días tengo que estar decidiendo a quién le suplo diésel, si le doy a los hospitales y a supermercados como Walmart, o si le doy a las telecomunicaciones”, manifestó.

Entre los 350 clientes de Peerless hay farmacéuticas, bases federales, la Marina de Estados Unidos, empresas de telecomunicación, las lanchas que viajan a Vieques y Culebra al igual que una decena de distribuidores que suplen combustible a cientos de empresas y agencias de gobierno en toda la isla.

“En la medida que llegue la luz a la isla, se reduce la demanda (de diésel), pero LUMA Energy ha dicho que hay que esperar una semana más”.

Reunión de última hora

Luego de las reseñas de El Nuevo Día en torno a los problemas en los abastos de diésel como secuela de la falta de electricidad, este diario supo que el pasado sábado, los mayoristas e importadores de combustible, así como los distribuidores fueron citados a una reunión por video conferencia con el gobierno para verificar los abastos de combustible y qué era lo que estaba ocurriendo con la distribución.

Vázquez confirmó el encuentro virtual.

“Había preocupación de distribuidores pequeños que le venden al gobierno y no han podido suplirle a sus clientes porque los mayoristas no teníamos diésel”, dijo Vázquez.

Contó que la reunión fue citada por Emilio Colón Zavala y entre los participantes figuró el secretario de Estado, Omar Marrero; Nino Correa del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, al igual que representantes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

Marrero saludó a los participantes, pero se excusó. Total Petroleum y Gulf tampoco estuvieron.

Vázquez no recuerda que haya habido en la reunión algún secretario de agencia o alto funcionario del gobierno local, más allá de Correa y funcionarios de FEMA.

Agregó que anoche el director de la Autoridad de los Puertos (AP), Joel Pizá, lo llamó como a las 11:40 p.m. para verificar si había un barco en las costas de Peñuelas, esperando autorización federal para entrar. Parece ser que nadie en el gobierno le había informado a Pizá de ello.

Este lunes, Pierluisi habría entablado conversaciones con el secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, para abogar por la solicitud de BP y Peerless.

Ante la falta de respuestas, el gerente general de Peerless indicó que se comunicó esta mañana con la congresista demócrata Nydia Velázquez para solicitar su intervención y se otorgue la dispensa a la brevedad.

“Si conceden el ‘waiver’, no es solo para Peerless, es para Puerto Rico. Yo estoy seguro que si en las próximas horas no hay comunicación con DHS, el barco se irá”, aseveró Vázquez.

El diésel que llega a Puerto Rico usualmente proviene de Colombia o Canadá, pero durante el verano, las plantas dan mantenimiento y su producción es menor. La situación se ha complicado aún más, dijo el ejecutivo, porque muchos barcos que sirven la región ahora suplen combustible a Europa. Allí la demanda ha aumentado por la guerra entre Rusia y Ucrania y la reducción de suministros desde Rusia.

“Si no hubiera pasado el huracán (Fiona) no habría problemas porque la entrega se coordina con tiempo. Pero, no hay muchos barcos de bandera americana disponibles en el golfo de México; la única manera de tomar una decisión rápida es traer un barco de bandera extranjera”, explicó Vázquez.

Una semana después del huracán Fiona, la restauración del servicio eléctrico progresa a cuentagotas. En realidad, desde el pasado viernes (cuando zonas en las que se restableció el servicio experimentaron nuevas interrupciones) hasta este lunes, solo entre cinco a seis clientes de cada 10 abonados en Puerto Rico tienen servicio eléctrico.