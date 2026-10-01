Periodista de El Nuevo Día es becado por importante programa de la Universidad de Columbia

El periodista Efraín Montalbán Ríos ha sido seleccionado como parte del primer cohorte de profesionales de la información que participarán del programa Nathan S. Collier Business Reporting de la Universidad de Columbia.

La jornada de capacitación, prevista para finales de este mes en la Ciudad de los Rascacielos, será subvencionada en su totalidad por el programa, adscrito a la Escuela de Periodismo de la prestigiosa universidad y que busca fortalecer las destrezas de periodistas dedicados a temas empresariales y económicos.

Durante cinco días, Montalbán Ríos profundizará en múltiples aspectos de la cobertura económica y financiera bajo la tutela de integrantes de la Facultad de Periodismo y expertos en temas como contabilidad, mercados e inteligencia artificial.

El programa Nathan S. Collier lleva el nombre del filántropo y empresario de bienes raíces, quien por largo tiempo ha sido integrante de la junta de síndicos de la reputada publicación Columbia Journalism Review.

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El proyecto de capacitación profesional cuenta con una subvención de $2.4 millones otorgada por la fundación del empresario, quien entiende que para “crear la mayor prosperidad posible en una sociedad, las empresas necesitan rendir cuentas y reglamentación inteligente”.

Aparte de sus largos lazos con el Escuela de Periodismo de Columbia, Collier apoya otras iniciativas de formación para periodistas y hace unos dos años, lanzó un programa de reconocimientos a la Ética en el Periodismo.

Montalbán Ríos se integró al equipo de Negocios de El Nuevo Día hace unos tres años y tiene a su cargo la cobertura de temas financieros y económicos.